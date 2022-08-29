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CTP 28. Olağan Kongresi Pazar günü yapılıyor

29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:15
CTP 28. Olağan Kongresi Pazar günü yapılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Büyük Kurultayı 4 Eylül Pazar saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde toplanacak.

“Biz Varız, Biz Halkız, Biz Çözeriz” ana temasıyla hazırlanılan 28. Olağan Kurultay’da 75 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Genel Başkanlığa tek aday olan Tufan Erhürman’ın yanı sıra 114 kişinin başvurduğu Parti Meclisi yapılacak seçimin ardından belirlenecek.

-Kurultay akışı

CTP'den yapılan açıklamaya göre kurultay, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın hitabıyla başlayacak. Başkanlık divanının oluşturulmasının ardından saygı duruşu gerçekleştirilecek, ardından Genel Başkan Tufan Erhürman konuşma yapacak. Parti Meclisi üyeliğine aday olan 114 kişinin kısa özgeçmişleri okunacak. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek oylamanın ardından kısa süre içinde sonuçlar açıklanacak.

Parti Meclisi’ne aday olan 114 kişinin alfabetik sıraya göre isimleri şöyle:

“Abdi Çetinkayalı

Ahmet Cepheoğlu (Rillo)

Ahmet Gürol Ersun

Ahmet Latif

Alev Şensoy

Ali Karavezirler

Alpay Çelebi

Armağan Candan

Asım Akansoy

Aslı Murat

Ayşe Katipoğlu

Aziz Kaya

Bedia Balses Çeliker

Behçet Öznacar

Bengiz Eroğlu

Berkan M. Tokar

Bilen Sayılı Bozkırlı

Birol Karaman

Birsen Altıok

Burhan Eraslan

Cemal Mert

Cemal Türkler

Cemil Sarıçizmeli

Cenk Paşa

Ceyhun Birinci

Çağkan Kabataş

Çiçek Göçkün

Derviş Aygın

Devrim Barçın

Doğukan Akdeniz

Dudu Kılıç Cumaoğluları

Ekrem Güneş

Erdoğan Garip

Erdoğan Sorakın

Erkut Şahali

Eser Öktem

Fatma Şençağ

Fazilet Özdenefe

Feriha Tel

Feysan Türkay Fotalı

Fide Kürşat

Fikri Toros

Fikrican Kayıkçı

Filiz Besim

Fuat Burkay

Gaye Astan Çoban

Gökhan Paşa

Gülden Karakaya

H. Nazif Kubilay

Haffe Işısal

Halil Uskuri

Hamit Caner

Harper Bahadi

Hasan Can Sermet

Hasan Öztaş

Hasan Özüorçun

Hasret Destebanoğlu

Haşim Kiracıoğlu

Hazar Vahip

Hazım Temel

Huri Akansoy

Hüda Avşaroğlu

Hülya Demirel Akbil

Hülya Devaşan

Hüseyin Gürşan

Hüseyin Kurd

Hüseyin Özel

İbrahim Avkan

İsmail Hakkı Nurçin

İzlem Nizam

Mahmut Kanber

Meftüne Hocalı

Mehmet Ceylanlı

Mehmet Çağlar

Mehmet Kale Kişi

Mehmet Nasipoğlu

Muhittin Tolga Özsağlam

Murat Aslan

Mustafa Gürkan

Mustafa Sipahi

Müge Öreç

Münevver Uysal

Münür Çağanağa

Okan Helvacı

Osman Bican

Osman Ahmet Kısaoğlu

Öykü Akcan

Reyhan Soyseven

Sadi Erdendoğ

Salahi Şahiner

Salih Boran

Selda Şafak

Serkan Soyalan

Sıla Usar İncirli

Simge Okburan

Soydan Bora Borakan

Suzan Kısaoğlu

Sühat Dürü

Şaziye Ok

Şehan Tomgüsehan

Şifa Çolakoğlu

Teberrüken Uluçay

Tekin Söylemez

Tufan Vudalı

Tülay Sönmez

Tülin Murat

Ulaş Erzen

Umure Örs

Ürün Solyalı

Veli Ardıç

Yalçın Kömürcügil

Yaşar Aydın Karaca

Yusuf Özbil

Zalihe Sipahi”

 

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Son Güncelleme: 29.08.2022 16:53
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