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Çocuklara boyatılan kuş yuvaları Ankara’daki KKTC Büyükelçilik Binası ve Anıtkabir’e asıldı

KKTC ve Türkiye’deki yangınlarda yuvasız kalan kuşların barınmaları için onkoloji tedavisi gören çocukların boyadıkları kuş yuvalarından bazıları Ankara’da KKTC Büyükelçiliği binası ile Anıtkabir’e asıldı.    

09 Kasım 2021 Salı 10:45
Çocuklara boyatılan kuş yuvaları Ankara’daki KKTC Büyükelçilik Binası ve Anıtkabir’e asıldı

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy başkanlığında, Asbaşkan Pervin Gürler,  Hizmet Komite Başkanı Duygu Adahan Kuran ve Kulüp Üyesi Kibriye Güneş’ten oluşan heyet Ankara’da bu çerçevede temaslarda bulundu.

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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy Anıtkabir’i ziyaret edip, mozoleye çelenk koyan heyet basına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çevre konularında birtakım projeler için sivil toplum örgütleri ile temaslarda bulunduk. Ayrıca, ‘Bir zeytin fidanı dik senin de bir kuş yuvan olsun kampanyası’ çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın himayesinde ve Ankara Büyükelçiliğinin katkıları ile Anıtkabir ve Elçilik bahçesine yuva astık. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın geçtiğimiz hafta açılışını yaptığı Orman Dairesi ve ARUCAD iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz ‘Çocuk Eliyle Yuva ve Yaşam’ adlı sergide yer alan Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Küresel Hizmeti çerçevesinde onkoloji tedavisi gören çocuklarla vakıf üye ve sempatizan çocuklarının boyamış olduğu yuvalar arasından seçilen 9 yaşındaki Nesil Sağol isimli kızımızın yuvasının Anıtkabir’e asılması için talimatlarını veren Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar ve Ankara Büyükelçi’miz Sayın Kemal Köprülü ve Elçilik mensuplarına heyetimize göstermiş oldukları ilgi Anıtkabir ziyaretimiz ve yuva asma organizasyonu için teşekkür ederiz”  


 

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Son Güncelleme: 09.11.2021 12:39
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