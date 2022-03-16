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Çiğ süt fiyatları belirlendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, çiğ süt fiyatlarının yeniden düzenlendiğini duyurdu.

16 Mart 2022 Çarşamba 13:00
Çiğ süt fiyatları belirlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Yönetim Kurulu’nun dün yaptığı toplantıda belirlediği üretici çiğ süt fiyatları bugünden itibaren uygulanacak.
Buna göre, inek sütü litre başına soğuk zincir 4.87’den 5.81 TL’ye, buzlukta soğutulmuş 4.77’den 5.66 TL’ye yükselirken, açık 2.70 olarak aynı kaldı.
Koyun sütü litre başına soğuk zincir 10.47’den 12.21 TL’ye, buzlukta soğutulmuş 10.17’den 11.91 TL’ye, açık 9.77’den 11.51 TL’ye yükseldi.
Keçi sütü litre başına soğuk zincir 7.92’den 9.21 TL’ye, buzlukta soğutulmuş 7.57’den 8.91 TL’ye, açık 7.23’ten 8.51 TL’ye yükseldi.

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ÇİĞ SÜT FİYATLARI BELİRLENDİ

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Son Güncelleme: 16.03.2022 13:34
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