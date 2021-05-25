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Çiftçiler Birliği, Türkiye’den gelen suyun tarımla buluşturulması anlamında atılan adımı minnetle selamladı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suyun tarımla buluşturulması anlamında atılan adımı minnetle selamladı.

25 Mayıs 2021 Salı 16:49
Çiftçiler Birliği, Türkiye’den gelen suyun tarımla buluşturulması anlamında atılan adımı minnetle selamladı
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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suyun tarımla buluşturulması anlamında atılan adımı minnetle selamladı.
K.T. Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle yaptığı açıklamada, adanın bereketli topraklarına bereket katacak tarım suyunun çiftçisiyle buluşmasına olanak sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen tüm yetkililere ve emek vererek bu projeyi hayata geçiren tüm çalışanlara teşekkür etti.

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Kelle, “Şimdi artık üretme ve üretime sahip çıkma zamanıdır. Temennimiz tarımın genelde insanlık için, özelde de adamız için öneminin tam idrakiyle üretime ve çiftçiye devletimizin gereken desteği vererek sahip çıktığı günleri görmektir” dedi.
 

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Son Güncelleme: 25.05.2021 17:28
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