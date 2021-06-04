Çiftçiler Birliği Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemine araçları ile destek verecek

Birlikten yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk köylüsünün, çiftçisinin savunucusu ve hamisi olmuştur. Geçmişten gelen bu misyonun bir parçası olarak birliğimiz, Hayvancılar Birliğinin yönetimi ve üyesi ile gelinen aşamada sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına destek vermek maksatı ile bugün Yönetim Kurulu üyelerimiz, devam etmesi kararlaştırılan hayvancı eylemine, araçları ile destek olmaya karar vermiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada birliğin, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Pazartesi gününden bu yana başlatmış oldukları eylemi yakından takip ettiği belirtilerek, “Tarımın her kesimini savunacak ve geleceğimizi garanti altına alacak ortak bir mücadelenin bugün için mümkün olmadığını da üzülerek gözlemledik.” denildi.



