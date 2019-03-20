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Cezaevine gönderildi

Cezaevine gönderildi

20 Mart 2019 Çarşamba 14:15
Cezaevine gönderildi

Cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da az miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan Kadir Kıvanç’ın uyuşturucu aldığı belirlenen Oğuzhan Çilo cezaevine gönderilirken, kız arkadaşı Merve Gülertaş teminatla serbest bırakıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, 26 Şubat 2019 tarihinde narkotik ekibi tarafından Lefkoşa’da Fuar Alanı’nın önünde Kadir Kıvanç’ın tasarrufunda bet kağıdına sarılı 1 gram 433 miligram ağırlığında sentetic cannabinonid bulunarak emare alındığını kaydetti. Özkırdar, zanlının tasarrufundaki bet kağıdında zanlı Oğuzhan Çilo’nun parmak izinin bulunduğunu söyledi. Özkırdar, 12 Mart’ta zanlının Demirhan bölgesinde aracı içinde zanlı Merve Gülertaş ile birlikte alıkonulduğunu kaydetti. Özkırdar, zanlının tasarrufunda içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet elde sarılı tütünle karışık ucu yanık sarma sigara, 7 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde, 14 adet tam bir adet yarım uyuşturucu hapın emare alındığını kaydetti. Özkırdar, zanlı Merve Gülertaş’ın Vadili’deki ikametgahında yapılan aramada, yatak odasında bet kağıdına sarılı yaklaşık iki gram hintekeneviri ile iki gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Özkırdar, zanlı Merve Gülertaş’ın polise verdiği ifadesinde konu maddeleri zanlı Oğuzhan Çilo’dan aldığını itiraf ettiğini belirtti. Tahkikatın tamamlandığını söyleyen Özkırdar, zanlı Oğuzhan Çilo’nun uyuşturucu suçundan cezaevinde hükümlü tutuklu iken 30 Aralık’ta şartlı tahliyeden çıktığını ve hakkındaki ihraç kararının da durdurulduğunu ancak yine aynı suçla yakalandığını belirtti. Özkırdar, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlı Oğuzhan Çilo’nun iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verirken, zanlı Merve Gülertaş’ın yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, üç bin TL nakdi teminat koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan ÇiloKadir KıvançMerve GülertaşUyuşturucu
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