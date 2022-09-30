Cem Dana partimiz UBP adayları açıklamada geç kalıyor

CEM DANA PARTİMİZ UBP ADAYLARI AÇIKLAMADA GEÇ KALIYOR

Ergün Yahat

Gazimağusa'da 25 Aralık günü yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde partisi UBP genel merkezine aday adaylık başvurusunu veren Gazimağusa'nın sevilen iş insanlarından Cem Dana yaptığı açıklamada neredeyse seçim yasakları gelecek daha aday belirleyemediklerini iddia etti.

3 dönem Belediye Meclis üyeliği yanında belediye as başkanlığı görevi yanında 30 yıldır esnaf olarak hizmet verdiğini bu işin çıraklığını yaptığı vatandaşların nasıl hizmet istediğini iyi bildiğini Gazimagusa'nın her yolunun bozuk olduğunu insanların arabalarının zarar gördüğünü vatandaşlar yola çkmaktan bezdiklerini söylerken ,partide bir sessizlik hakim eğer iki aday varsa üyeye gidelim üye hangi adayı seçerse onun destekleyelim .Parti eğerlim üyeye danışmadan bir aday belirlerse bilinsinki bağımsız aday olarak çıkacağını üyeye ve Gazimagusa halkına güveninin tam olduğunu söyledi