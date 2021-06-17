banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Her şey koca bir yalandı
Her şey koca bir yalandı
Sağlıkçı milletvekillerimizle ilgili genel tespitler ve cevap bekleyen sorular
Sağlıkçı milletvekillerimizle ilgili genel tespitler...
Saray’da zamanlama hatası…
Saray’da zamanlama hatası…
17 Haziran 2021 Perşembe gündemi
17 Haziran 2021 Perşembe gündemi
banner376

Çavuşoğlu: "Üreticiyi desteklemeyi sürdüreceğiz"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ağırdağ’da büyükbaş hayvan üreticisi olan Mehmet Dayı’nın çiftliğini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

17 Haziran 2021 Perşembe 12:15
Çavuşoğlu: "Üreticiyi desteklemeyi sürdüreceğiz"
banner337

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu’na Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz, Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, Hayvancılık Müdürü Gönen Vurana ve Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman eşlik etti.

ÇAVUŞOĞLU, DAYI’NIN DAVETİNİ KABUL ETMİŞTİ

Mehmet Dayı adlı üretici, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen hayvan üreticilerinin eylemine katılmış ve eylem sırasında Bakan Çavuşoğlu’nu çiftliğine davet etmişti. Dayı’nın daveti üzerine çiftliğe giden Çavuşoğlu, hayvan üreticilerinin çalışmalarını yerinde görerek, çiftlikteki çalışmaların maliyet hesapları ile ilgili gözlemlerde bulundu. Çavuşoğlu, teknik ekibiyle birlikte üreticilere yönelik ziyaretleri sürdüreceklerini belirtti.

banner341
ÇAVUŞOĞLU: “KOMİTELERDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

Çavuşoğlu, üretici dostu anlayışla üretimi desteklemek için büyük çabalar ortaya koyduklarını söyleyerek, üreticilerin sıkıntılarını bildiklerini ve üretimden kopmamaları için üretimi desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Bakanlık ile Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği tarafından süt fiyatlarıyla ilgili uygulanmakta olan sistemin yeniden gözden geçirilmesi için oluşturulan komitelerde çalışmaların devam ettiğini de aktaran Çavuşoğlu, yeni teşvik, destek ve fiyatlandırma çalışmaları neticesinde sürdürülebilir bir sistemin ortaya çıkabileceğini kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 17.06.2021 13:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eczacılar Birliği Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivediliği onaylandı
Eczacılar Birliği Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivediliği onaylandı
Belediyeler Birliği, Konya’daki temaslarını tamamladı
Belediyeler Birliği, Konya’daki temaslarını tamamladı
Seçim tarihini belirleme üzere kurulan geçici ve özel AD-HOC komite konusunda tartışma yaşandı
Seçim tarihini belirleme üzere kurulan geçici ve özel AD-HOC komite konusunda tartışma yaşandı
Gülşen Hocanın ve Redif Güvensoy Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti
Gülşen Hocanın ve Redif Güvensoy Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti
Gazimağusa Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Gazimağusa Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Merkez Lefkoşa için coşkulu açılış
Merkez Lefkoşa için coşkulu açılış
2020-21 Öğretim Yılı sona eriyor
2020-21 Öğretim Yılı sona eriyor
Yerbilim Mühendisleri Odası: “Bitmekte olan sadece zemin etütleri değil"
Yerbilim Mühendisleri Odası: “Bitmekte olan sadece zemin etütleri değil"
Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu yönetim kurulu toplandı
Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu yönetim kurulu toplandı
Taşel’deki grev sürüyor
Taşel’deki grev sürüyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim