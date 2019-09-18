Çavuşoğlu: “Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde parti içinde bir sıkıntı yok”

“PARTİ MİLLİ HEDEFLERDE BİRLEŞECEK”

“OKULLAR AÇILDI, BİZE MUHALEFET OLAN BASIN KAPI KAPI DOLAŞIP AÇIK ARADI. ONLARA BU ŞANSI VERMEDİK”

“KİTAPLARI CUMAYA KADAR DAĞITACAĞIZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde parti içinde bir sıkıntı olmadığının altını çizerek, herkesin farklı da olsa fikirlerini söylemekte olduğunu ama sonuçta partinin “milli hedeflerde birleşeceğini” vurguladı.

UBP’den verilen bilgiye göre, katıldığı bir televizyon programında yeni eğitim yılı hakkında açıklamalar yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, soruları yanıtlayarak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ulusal Birlik Partisi’nin adayı ve parti içerisindeki durum konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, parti içerisinde bir sıkıntı olmadığını ve sürecin devam ettiğini vurguladı.

“HAYATİ BİR SORUN YOK”

Ulusal Birlik Partisinin büyük bir parti olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, partide çok farklı fikirlerin olabileceğine dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Sorun yok. 2-3 aday olabilir ama sonuçta parti meclisi oturur bir karar verir. UBP’nin milli hedefleri bellidir. Bu hedeflere uygun bir isim üzerinde mutlaka uzlaşılır. Benim için bir sınır yoktur UBP dışından da olabilir. UBP milletvekili de olabilir. UBP amblemi ile çıkmayacak biri de olabilir. Önemli olan kazanabilecek biri olması ve milli hedefleri savunmasıdır.”

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Yeni eğitim öğretim yılını değerlendiren Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmen atamaları hakkında ve Kamu Hizmeti Komisyonu ile aralarındaki görüşmeler hakkında açıklamada bulundu.

Nazım Çavuşoğlu, 2014 yılından 2019’a kadar olan süredeki mülakat tarihlerini çıkardıklarını kaydederek, çizelgeyi çıkardıklarında şok olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Kamu Hizmet Komisyonuna başvurarak öğretmen mülakatlarının okulların açılmasından önce yapılmasını istediklerini ifade etti ve sürekli mazeretle karşılaştıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Komisyonun ise öğretmen sınavını 7 Eylül’de yapabileceğini kendilerine söylediğini ancak aniden sınavı 14 Eylül’e aldığını ve eğitimi sıkıntıya soktuğunu belirtti.

“60 GÜNDE SONUÇLANDIRILDI”

Nazım Çavuşoğlu, 2014 yılından bu yana münhallerin ilan edildiğini ve ilan tarihi ile sınav tarihi arasındaki maksimum sürenin 33 gün olduğunu anımsatarak, bu sürelerin 2015 yılında 31 gün, 2016 yılında 28 gün, 2017 yılında 49 gün, 2018’de 44 gün ve bu dönemde ise 60 günde sonuçlandırıldığını söyleyerek, “Bize 53 gün bile yapmış olsa, biz öğretmenleri Ağustos ayında atamış olacaktık” dedi.

Süre farkına tepki gösteren Çavuşoğlu, “Bu okullar öğretmensiz açıldığında kimin ekmeğine yağ sürmüş oluyorsunuz?” diye sorarak irdelenmesi gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu sene münhallere başvuran öğretmenlerin denklik meselelerini günlük olarak kamu hizmeti komisyonuna verdik. Onlarca kez kendilerini aradım ulaşamadım. Defalarca müsteşarlarımı müdürlerimi kendilerine yolladım fakat sonuç alamadık. Bu ülkenin eğitimindeki kayıpların takım oyuncuları tarafından engellenmesi gerekir.”

“HÜKÜMETİ DÖVDÜRELİM AÇISINDAN BAKIYORLARSA YANILIYORLAR”

Çavuşoğlu, “Siz kamuoyunun önünde sadece hükümetler ve bakanlıklar var diye istediğiniz gibi dövdüremezsiniz” ifadelerini kullandığı konuşmasında “Bu ülkenin maaşını alan insanlar, makamlarını tutan insanlar bu ülkeye borçludurlar. Mükellefiyetlerini en iyi şekilde yerine getirmek zorundalar.7 Eylülde münhal açacaklarını söyleyip 1 hafta erteleyip okulların açıldığı güne denk getirememeliler. Bu kadar bağımsızlık ve özgürlük hiç kimsede olmamalı. Özgürlükler toplumun menfaati için olmalı, toplumun geleceğini engellemek için olmamalı. Başkaları bağımsız davranmıyorsa Çavuşoğlu’nu ve hükümeti dövdürelim açısından bakılıyorsa yanılıyorlar” dedi.

“KASIT OLDUĞUNU GÖRÜYORUM”

Okullarda ders kaybının minimize edildiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, orta eğitimde sınav tarihinin yine ileri alındığını fakat kendileri de ek mesai koyarak bu sorunu çözdüklerini ve bu durumu karşı tarafın hiç beklemediğini kaydetti.

“Hatta normal okul kaybından daha az eksiklik var” diyen Çavuşoğlu, “Bizi engellemeye çalışan, manşetlere olumsuz şekilde çıkartmaya çalışanları sevindirmediğimiz için seviniyoruz. Eğer biri açıp bunu yasal bir dayanağa dayandırmazsa önceki mülakatların tarihlerine, günlerine baktığım zaman burada kesinlikle bize karşı yapılan kasıt olduğunu görüyorum” dedi.

Çavuşoğlu, görev üstlenen akademi öğrencilerine ve destek veren sendikalara da teşekkür etti.

“39 KİŞİLİK OKULDA 1 MÜDÜR, 9 ÖĞRETMEN VAR”

Okullardaki öğretmen eksikliği ile ilgili yöneltilen bir soruya Nazım Çavuşoğlu, sınıflarda kabul edilen sayının 26 olduğunu söyledi ve isim vermeden bir okulu örnek göstererek rakamlar ortaya koydu.

Çavuşoğlu “Öğretmen eksikliğinden bahsediyorsunuz ancak bir okulda 39 öğrenci var ve bu okulun 9 öğretmeni 1 müdürü var. Başka yerde öğretmen eksikliğinden bahsediyorsunuz, burada da ekonomik akıldan bahsediyorsunuz. Ve sadece bu durum sadece bir okulda değil. Düşünebiliyor musunuz, bir okulda 39 öğrenci var toplamda ve okulun bir müdürü 9 öğretmeni var. Nakil yasasından dolayı da nakil edemiyorsunuz. Öğretmen eksikliğinden ziyade denge yok” şeklinde konuştu.

“KAPI KAPI DOLAŞIP AÇIK ARADILAR, BULAMADILAR”

Yeni eğitim öğretim yılında okulların sıkıntısız açıldığını da ifade eden Çavuşoğlu, önceden okulların açıldığını manşetlerden öğrendiklerini, çünkü manşetlerde okulların iç ve dışlarındaki yıkık dökük görüntülerin resmedildiğini ifade ederek, bu sene bu görüntülerle karşılaşılmadığını söyledi.

Çavuşoğlu “Okullar açıldı, bize muhalefet olan basın kapı kapı dolaşıp açık aradı. Onlara bu şansı vermedik. Sorunsuz açtık demiyorum ancak geçen senenin manşetini attıracak durum yok, okullarda sandalye masalar, kitaplar tamam. Kitaplar cumaya kadar okullar almamış olmasa bile biz dağıtacağız” şeklinde konuştu.