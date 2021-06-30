Canaltay, Polis Haftası ve Polis Örgütü’nün kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, polislerin Polis Haftası’nı kutlayarak, KKTC Polis Örgütü’nün kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm polis teşkilatı mensuplarına şükranlarını sundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Resmiye Canaltay, Polis Haftası ve KKTC Polis Örgütü’nün kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

30 Haziran 1964’te Kıbrıslı Rumların saldırıları ile başlayan toplumlar arası çatışmalar sonucu Kıbrıslı Türk polis, jandarma ve itfaiye personelinin Rumlardan ayrılarak Polis Örgütü’nün temellerini attığını hatırlatan Canaltay, bundan 48 yıl önce atılan temelle emniyet güçlerinin bağımsız kurumsallaşma döneminin başladığını ve bugünkü Polis Genel Müdürlüğü altında yapılandırıldığını belirtti.



Canaltay mesajında şu ifadelere yer verdi:“Bu vesile ile bakan olarak özellikle trafik güvenliği konularında iş birliği yapmaktan onur duyduğum, ülkemizde güvenlik ve asayişi sağlayan, gece gündüz demeden halkın huzuru için çalışan polislerimizin Polis Haftası’nı en içten dileklerimle kutlarım.Ayrıca Polis Örgütü’müzün kuruluşunun 48’inci yılı nedeniyle gelmiş geçmiş tüm polis teşkilatı mensuplarına şükranlarımı sunar, hayatta olanlara sağlık ve mutluluk, aramızda olmayanlara ise Allah'tan rahmet dilerim.”