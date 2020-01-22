Canaltay: “Böylesi halka kapalı bir dönem görülmedi”

UBP’den yapılan açıklamaya göre, “BRT’de 45+” programına katılan Canaltay, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 2015 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ortaya koyduğu vaatleri anımsatarak, Akıncı’nın bu vaatleri yerine getirmediği eleştirisinde bulundu.

Şu ana kadar müzakereleri cumhurbaşkanlarının yürüttüğünü belirten Canaltay, yıllardır çözümsüz olan bir meselenin ortada durduğunu söyledi.

Canaltay şunları kaydetti:

“Mustafa Akıncı, Crans - Montana görüşmelerinden sonra bizim nesil artık federal çözümü göremeyecek dedi. Masada bir ilerlemenin olmadığını ifade etti. Bu durum federal çözümün bittiğinin göstergesidir.”

Akıncı’nın 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimine girerken 4 boyutlu çözüm odaklı bir yol izleyeceğini, halkın iradesinin masaya yansıyacağını söylediğini anımsatan Canaltay, şöyle dedi:

“Sayın Akıncı 4 boyutlu siyasetten bahsetti ama dedikleri olmadı. Maraş’a karşılık Mağusa Limanı ile Ercan Havalimanı açılacaktı olmadı. Kıbrıs konusu çözülecekti, çözülmedi, Şeffaf olunacaktı, olunmadı. Örtülü ödenek nereye harcanıyor bilgi veren yok. Tüm atamaları kendi çevresinden yaptı. Biz UBP olarak kendi adayımızla bu seçime giriyoruz, bizim için seçimlerde önemli olan UBP’dir ve KKTC’dir. Adayımız da UBP’nin adayıdır, bağımsız değildir. UBP’nin desteği ile bu seçimi alacağız.”

“2015’TE ALKIŞLAYANLAR, ŞİMDİ ELEŞTİRİYOR”

Gezici Araştırma şirketinin yaptığı anketin de konuşulduğu programda Canaltay,

“Gezici ne dediyse tuttu, her ne kadar beğenmeseler de. Gezici anketine bakıldığında tüm adayları değerlendirdi. 2015 seçiminde Gezici anketini o gün alkışlayanlar, bugün kendi işlerine gelmediğinden eleştiriyorlar” dedi.

Resmiye Eroğlu Canaltay, “Sen 2015’te bu anketi göstererek oy topladın” diyerek, 2015’de sahip çıkanların şimdi sahip çıkmamalarını da garip karşıladığını söyledi.

“BU SEÇİM KIRGINLIĞA YER VERİLECEK SEÇİM DEĞİLDİR”

Resmiye Eroğlu Canaltay, kırgınlıklara da değinerek, Ulusal Birlik Partisi’nin büyük bir parti olduğunu, kırgınlıkların olduğunu ancak bu seçimin kırgınlığa yer verilecek bir seçim olmadığını vurguladı. “Kırgınların toparlanması konusunda UBP gönül birliği ile sorunları çözecek” diyen Canaltay, sürecin el birliği ile atlatılacağını ifade etti. Resmiye Eroğlu Canaltay, Ulusal Birlik Partisi’nde kırgınlık olsa da seçimde toparlanan, birlik ve beraberliğe önem veren bir parti olduğunu söyledi.

“2. TURDA KARŞIMIZA KİM ÇIKACAK KENDİLERİ BELİRLESİN”

Sağ oylarda kayma olacağını düşünmediğini dile getiren Canaltay, “2018’de seçimden çıktık, bu partilerin hepsinin ismi vardı, ne değişti ki. 2. Turda karşımıza kim çıkacak kendileri belirlesin. Cumhurbaşkanlığı seçimi daha da ülkeyi alakadar eden makam olduğu için halkın daha hassas davranacağı, kırgınların da toplanacağını düşünürseniz, bizim için hiçbir sorun yoktur” şeklinde sözlerini noktaladı.