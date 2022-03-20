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Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri açıldı

Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri bugün düzenlenen törenle açıldı.

20 Mart 2022 Pazar 18:30
Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri açıldı

Çamlıbel Bucağı’nı Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği’nin (Çam-Sev) düzenlediği ve TİKA Lefkoşa Koordinatörlüğü tarafından desteklenen Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri’nin açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, bölgenin verimli tarımsal toprakları olduğunu belirterek, bölgeye sahip çıkan Çam-Sev’e teşekkür etti ve yerli üretimin gelişmesinin önemine vurgu yaptı.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, Çamlıbel bölgesinin tarım ve üretim anlamında oldukça zengin imkanlara sahip olduğuna dikkat çekti.
Sucuoğlu, özellikle pandemi ve son zamanda yaşanan savaşların yerel üretimin ne kadar önemli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Sucuoğlu, "Artık dünya farklı bir yöne gidiyor. Ülkeler kendi ürettikleriyle bir şekilde kendilerini doyurmaları gerekecek. Çamlıbel bu konuda her zaman en önde olan bölgelerimizden bir tanesi. Onun için bu pazarı önemli buluyoruz ve önümüzdeki günlerde üreticilerimizin ürettiği ürünleri sunma anlamında da eminim çok daha zengin bir duruma gelecek” diyerek maddi manevi destek veren herkese teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 20.03.2022 19:55
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