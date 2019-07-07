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Çalıştığı iş yerinden yiyecek ve eşya çaldı, tutuklandı

Çalıştığı iş yerinden yiyecek ve eşya çaldı, tutuklandı

07 Temmuz 2019 Pazar 14:47
Çalıştığı iş yerinden yiyecek ve eşya çaldı, tutuklandı

Çalıştığı iş yerinden yiyecek dışında çeşitli eşyalar çalan Türkmenistan uyruklu Nargül Tashpoladova şikâyet üzerine 6.7.2019 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 7.7.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Şükrü Hafız yemin tahtında verdiği şahadette zanlının çalışmakta olduğu kale içinde faaliyet gösteren Petek isimli işyerinden yiyecek eşyası ve bazı eşyalar sirkat etmesi nedeniyle müstahdem tarafından sirkat suçu ile methaldar olduğunu aktardı.

Polis memuru Hafız şahadetine devamla, zanlının Haziran 2019 ay içerisinde çalışmakta olduğu işyerinden defalarca çikolata, lokum, baklava, salam, sucuk, çatal, kaşık ve deniz ayakkabısı çaldığına dair 6.7.19 tarihinde alınan şikâyet doğrultusunda zanlının ayni gün tespit edildiğini aktardı.

Mahkemeden temin edilen arama müzakeresi tahtında ayni gün zanlının evinde arama yapıldığına vurgu yapan Hafız, aramada bir kısım yiyecek eşyası dışında deniz ayakkabılarının bulunması üzerine zanlının tutuklandığını aktardı.

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Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten tahkikat memuru Hafız, bulunan salam ve sucukların başka bir yerden satın aldığına dair beyanı olduğunu aktardı.

Tahkikatın henüz yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler ve çalınan eşyaların değer tespitleri ile kamera görüntülerinin inceleneceğine vurgu yapan Hafız zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Avukatı olmayan zanlıya yargıç tarafından tutukluluğu ile ilgili bir şey söylemek ister misin sorusuna karşılık gözyaşlarını tutamayan ve sürekli ağlayan zanlı cevaben “ 6 sene önce geldim. Fabrikada çalıştım, başka yerde çalıştım hiç böyle bir şey yapmadım. Mide rahatsızlığım var. Ağrılarım için uyuşturucu gibi haplar içerim. İlk defa yaptım ve başım yerinde değildi. Küçük çocuklarım var” dedi.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalması,  yönünde emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Nargül TashpoladovaGazimağusa Hırsızlık
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