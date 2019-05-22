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Çalıştığı iş yerinden para çalan kişiye 1,5 yıl hapis cezası

Çalıştığı iş yerinden para çalan kişiye 1,5 yıl hapis cezası

22 Mayıs 2019 Çarşamba 18:33
Çalıştığı iş yerinden para çalan kişiye 1,5 yıl hapis cezası

Çalıştığı iş yerinden para çalan kırgızistan uyruklu kişiye 1,5 yıl hapis cezası

12.2.2019 tarihinde saat 01.55 raddelerinde Gazimağusa’da önceden çalıştığı bet ofisin muhasebe bölümüne hırsızlık gayesiyle ikinci kez girmeye çalışan Kırgızistan uyruklu Z.B.B suçüstü yakalanmıştı.

Sanığın, 2018 yılı içerisinde, bahse konu işyerinde çalıştığı esnada şirkete ait 22500TL’yi sirkat etmesi nedeniyle aleyhinde dosya tanzim edilerek mahkemeye havale edilmiş ve davasının sonuçlanmasına değin teminata bağlanmıştı. Teminat şartlarını yerine getiremeyen sanık hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmişti.

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11.2.2019 günü cezaevinden çıkan sanık aynı günün akşamında saat 01.55 de önceden çalıştığı işyerine kendisinde bulunan ana giriş kapı anahtarı ile hırsızlık yapmak maksadıyla tekrar girmeye çalışırken polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştı.

Sanık, 12.2.19 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılmıştı. Serbest kalması halinde  yeniden hırsızlık yapma olasılığı bulunmasından dolayı sanık, davalarının görüşülmesine değin 2 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmişti.

Müstahdem tarafından sirkat ve suç işlemeye teşebbüs suçlarından hakkında iki dosya tanzim edilen sanık bugün 22.5.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde oturum yapan ağır ceza heyeti tarafından yargılandı.

Aleyhindeki suçlamaları kabul eden sanık suçlu bulunarak 1,5 yıl hapislik cezasına çarptırıldı. Ceza takdir edilirken her iki dosyanın birlikte dikkate alındığı belirtildi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkParaçaldı
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