ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NDA GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR…

ÇELEBİ ILIK MÜSTEŞAR, ÖZGÜ BAYRAKTAR İSE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ MEVKİİNE ATANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar yapıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Erçin Tekakpınar bu görevinden alındı ve Müsteşar mevkiine Çelebi Ilık atandı.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine Özgü Bayraktar atandı.