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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar yapıldı.

12 Ocak 2021 Salı 16:38
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar…
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NDA GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR…

ÇELEBİ ILIK MÜSTEŞAR, ÖZGÜ BAYRAKTAR İSE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ MEVKİİNE ATANDI

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar yapıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Erçin Tekakpınar bu görevinden alındı ve Müsteşar mevkiine Çelebi Ilık atandı.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine Özgü Bayraktar atandı.

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Son Güncelleme: 12.01.2021 17:45
Anahtar Kelimeler:
AtamaGörevden AlmaÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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