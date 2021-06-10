Çakıcı: TKP olarak karanlığa karşı aydınlık olmaya devam edeceğiz

Kıbrıs TV'de Elif Şen Çatal ile Manşet programında konuşan Çakıcı, gündeme yansıyan konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ülkede yapılması gereken önemli işler varken siyasilerin erteleme yolunu seçtiğini kaydeden Çakıcı, TKP olarak 2018 seçim manifestosunda yer verdikleri maddelerin bugün hala geçerliliğini koruduğuna vurgu yaptı. Ülke siyasetinde değişime ihtiyaç olduğunu belirten Çakıcı, TKP olarak plan ve projelerle hareket edilmesi gerektiğini savunduklarını söyledi. Mehmet Çakıcı, devletin devlet olabilmesi için kendi kendini yönetmesi ve iktidar gücünün elinde olması gerektiğini belirterek, bazı kurumlarını da kendisinin yönetmesi gerektiğini söyledi. Bu noktada son günlerde Kutlu Adalı cinayetiyle tekrar gündeme gelen Polisin Sivile Bağlanması konusuna da değinen Çakıcı, 20 yılda hükümet eden tüm partilerin bu konuda ciddi bir mücadele vermediğini kaydetti. Çakıcı, Kıbrıs Türk tarihinde Polisin Sivile Bağlanması önerisini veren ilk siyasinin kendisi olduğunu, o günlerde UBP ve diğer partilerin oylarıyla reddedildiğini, CTP'nin de o günlerde bunun için Anayasa değişikliği gerektiği yönündeki iddialarını anımsatarak, kendisinin ise yasal değişiklikle bunun yapılabileceğini söyleyerek tarihteki ilk ve son yasal değişiklik önerisinin kendisi tarafından verildiğini aktardı. İdare dışında güçlü ekonomik bir yapının da güç unsuru olduğunu kaydeden Çakıcı, hükümetlerin Türkiye'den para istemek dışında yapacağı işler olduğunu, Vergi Reformu'nun hayata geçirilmesiyle, "Turizm ve eğitim adı altında Özel muafiyet tanınan Casino otelleri, üniversiteler ve 5 yılı dolduran her firmanın %20 Gelir ve Kurumlar Vergisi kapsamına alınması gerekir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Hayvancılar Birliği'nin Lefkoşa'da gerçekleştirdiği eylemle ilgili de konuşan Çakıcı, Tarım Reformu konusunun yıllardır ülkede ihmal edilen bir diğer konu olduğunu söyledi. Çakıcı, bütün dünyada, AB'de ve Türkiye'de çiftçinin kim olduğunun kriterlerle belirlendikten sonra gerekli yardımların yapıldığını, bizim ülkemizde ise 10-15 ailenin yıllardır bu yardımlardan herkesten fazla yararlandığını gördüğünü söyledi. Mehmet Çakıcı, bu yapının doğru olmadığını bütün orta ve küçük çiftçilerin batmasına yol açan bir sonuç doğurduğu uyarısında bulundu. Bir diğer zenginleşen sektör olan bankalarla ilgili Faiz Yasası'nın da ihmal edilen bir diğer konu olduğuna vurgu yapan Çakıcı, ekonomik olarak geçtiğimiz bu zor dönemde insanımız için önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Mehmet Çakıcı, yapılacak çok iş olduğunu belirterek, Hukuk reformu, Kamu reformu, Genel Sağlık Sigortası, Şartlı Tahliye Tüzüğü, Genel Sicil affının, işkence ile mücadele, kara para aklanmasının önüne geçilmesi ve uyuşturucu trafiğinin de önlenmesi için etkin tedbir uygulamanın bunlardan birkaçı olduğunu, parti olarak bunları hayata geçirmek için mücadeleye devam ettiklerini söyledi.