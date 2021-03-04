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Çakıcı: “Siyasiler koltuğa oturduktan sonra yasa yapma konusunda korkak davranıyor”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kanal T’de Bakış Açısı programına  konuk oldu..

04 Mart 2021 Perşembe 11:15
Çakıcı: “Siyasiler koltuğa oturduktan sonra yasa yapma konusunda korkak davranıyor”
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, siyasilerin koltuğa oturduktan sonra yasa yapma konusunda korkak davrandıklarını savunarak, yıllardan beri birçok yasanın beklediğini söyledi.

TKP-YG’den yapılan yazılı açıklamada, Kanal T’de Bakış Açısı programına  konuk olan TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılarak seçime gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Çakıcı, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın 2017 yılında yeni bir sistem olarak geçirildiğini fakat bölgelerden kaynaklı dezavantaj yaratarak karmaşıklık yaşanmasına sebep olduğunu vurguladı.

Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının Covid-19 pandemisi ile boğuştuğu ve ekonomik zorluklar yaşadığı bir dönemde Başbakan’ın bakan değişikliği yaptığını ve parti içi güç kavgalarının ön plana çıktığını belirterek,  yaşananların koltuk kavgasından ibaret olduğunu ileri sürdü. 

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Çakıcı, başkanlık sisteminin belediyelerle benzeştiğini, o yüzden başkanlık sistemine yabancı olunmadığını söyleyerek, birçok belediyenin başkanlar tarafından batırıldığını iddia etti. 

Çakıcı, siyasilerin korku içerisinde olduğunu savunarak sözlerini şöyle noktaladı:

“Uyuşturucu Denetim Serbestlik Yasası ile ilgili bir örnek verecek olursam eğer; bağımlı hastalıklarına dünyada uygulanan hukuk sistemini burada uygulamalıyız dedim. Ne mi yaptık? Hukukçuyu bulduk ve bir buçuk yıl boyunca ben söyledim, o yazdı veya benim söylediklerimi hukukçu düzenledi. Daha sonra meclise gidip, sunum yaptık ve 22’nci sıraya düştük. Bunu yukarıya çıkartmanın yolunu aradık. Hemen bunun yükseltilmesi için özel komite kurulması gerektiği söylendi.
 
Özel komite için tek tek partileri dolaştık ve satıcı ile bağımlıyı aynı yere koyuyoruz dedik ve milletvekillerini ikna etmeye çalıştık. Öneriyi siyasi parti yetkilileri ile birlikte verdik birlikte çalıştık ve meclisten geçti.

 İş adamlarının ve büyük zenginlerin korkusundan dolayı şimdi bunlar yapılamıyor. Bir çoğu bakanlıklarda iş takibi yapıyor ve siyasetçiler bu kişilerin etkisi altında kalıyor. Çünkü siyasetçi seçim zamanı gidip bu insanlardan oy isteyecek. Birçok siyasi iş adamlarının etkisi altında karar alıyor ve iş insanlarına bağımlı kalarak komitelerin çalışmasını engelliyorlar.”


 

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Son Güncelleme: 04.03.2021 12:59
Anahtar Kelimeler:
Mehmet çakıcı
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