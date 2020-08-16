Çağatay: “Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı nefes alma alanı olarak korunmalıdır”

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Erek Çağatay, Karaoğlanoğlu balıkçı barınağının 1974 öncesinden beri aynı noktada aktif olarak faaliyette olmasına rağmen resmi balıkçı barınağı ilan edilmediğini ifade etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Karaoğlanoğlu halkının teknesi ile denize açılabileceği, balık avlayabileceği, su sporu yapabileceği, tek nefes alma alanı olarak korunması gereken bir yer olduğunu belirten Çağatay, “Her kış fırtınalardan zarar gören barınak, Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği öncülüğünde, bölge halkının katkılarıyla belli oranda tamir edilmeye çalışılmaktadır. Bölge halkı, Yedidalga, Kayalar ve Lapta balıkçı barınaklarının tamir edildiği gibi, Karaoğlanoğlu’na da destek verilmesini talep ediyor. Barınaktaki mendireğin acil olarak dağ taşı ile desteklenerek her yıl yaşanan sıkıntılar kalıcı bir şekilde gidermek mümkündür” şeklinde konuştu.

“KARAOĞLANOĞLU’NDAKİ SORUNUN ÇÖZÜMÜ GİRNE ANTİK LİMANI’NIN DA YÜKÜNÜ AZALTACAKTIR”

“Bölge halkının endişelerini gidermek ve emeklerin heba olmasını önlemek adına bir çözüm yolu bulunması gerektiği kanaatindeyim” diyen Erek Çağatay, hükümetin gerekli adımları atmasıyla sıkıntının aşılacağına inandığını belirtti.

Çağatay, “Bu bölgedeki sorunun çözümü, yalnızca Karaoğlanoğlu halkına hizmet değildir, Girne Antik Liman’ın yükünün azaltılacağını düşünürsek, ülke balıkçılığına ve turizmine de büyük bir katkıdır” dedi.

“PANDEMİ SÜRECİ TARIM, HAYVANCILIK VE BALIKÇILIĞIN HAYATİ ÖNEMİNİ HATIRLATTI”

HP Milletvekili Çağatay, pandemi sürecinin bir ülkenin tarım, hayvancılık, balıkçılık gibi kaynaklarında, kendi kendine yeterli olmasının, hayati önem taşıdığını gösterdiğini belirtti.

Çağatay, bu süreçte, dünyada tedarik zincirlerinin aksamasının, konuyu daha da önemli hale getirdiğini; bu nedenle tarım, hayvancılık, balıkçılık alanlarında sağlam bir politikanın oluşturulmasının şart olduğunu söyledi. Çağatay, “Bu alanlara özel önem verilmesi lazımdır diye düşünüyorum. Bu sektörlerin, dünyada örnekleri görüldüğü gibi, gelişmekte olan ülkeler için kalkınmada lokomotif olabildiği göz ardı edilmemelidir. Bu yolla sermaye birikimi sağlanabilir ve diğer sektörlerin önü açılabilir” ifadesini kullandı.

“SU ÜRÜNLERİ YASASI, KAYNAKLARDAN YARARLANMA, TÜRLERİN KORUNMASI VE YETİŞTİRİCİLİK İÇİN ÖNEMLİDİR”

Bir ada ülkesi olan KKTC’nin en önemli zenginliklerinden birinin denizleri olduğunun altını çizen Çağatay, denizlerden daha fazla yararlanılması gerektiğini; ekonomiye daha fazla katkı sağlayan bir sektör haline getirilmesinin şart olduğunu belirtti.

Yasal altyapı eksikliklerinin giderilmesinin, bilimselliğe dayalı, sürdürülebilir, planlı bir üretim için su ürünleri politikası geliştirilmenin hayati olduğunu söyleyen Erek Çağatay, Su Ürünleri Yasası’nın önemine işaret etti.

Çağatay yasaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Yasanın amacı, su ürünleri kaynaklarından yararlanırken, sürdürülebilirlik, yetiştiricilik ve avcılığın düzenlenmesi, türlerin korunması, su kirliliğinin önlenmesi, üreticilerin örgütlenmesi gibi temel hedeflere yönelik düzenlemeler getirmektir. Yasada öncelikli olarak, balıkçılık faaliyetlerine yönelik ilave tedbirler ve yaptırımlar yer almaktadır. Cezaların caydırıcı ve uygulanabilir olması hedeflenmiştir. Resmi kontrol ve denetimlerin etkin yapılabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların, Tarım Bakanlığına yardımcı olmaları ve iş birliği yapmaları amaçlanmıştır.”