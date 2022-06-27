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Çağ-Sen, Li-Koop’ta Uyarı Grevine Gidiyor

27 Haziran 2022 Pazartesi 15:00
Çağ-Sen, Li-Koop’ta Uyarı Grevine Gidiyor

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) toplu iş sözleşmesinin uygulanmadığı gerekçesiyle, yarından başlayarak 3 gün, Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde (Li-Koop) 4’er saatlik uyarı grevine gidiyor.

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ÇAĞ-SEN Başkanı Mehmet Davulcu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Çalışma Bakanlığı tarafından düzenlenen referandumla yetkili sendika olarak belirlenen sendikamızla yaptığı toplu pazarlık sonucu imzalanan toplu iş sözleşmesini günü birlik uyduruk gerekçelerle uygulamaktan kaçan Yönetim Kurulu iş yerinde azınlık konumundaki sarı sendikalarla iş birliği yaparak çalışanların kazanılmış haklarını gasp etmeye devam ediyor” dedi.

Yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesinin hukuki geçerliliğinin mahkeme önünde de kanıtlandığını söyleyen Davulcu, sözleşmenin uygulanması için yazılı uyarı verdikleri halde herhangi bir gelişme yaşanmaması nedeniyle uyarı eylemine gidildiğini kaydetti.

Davulcu bu kapsamda, yarın, çarşamba ve perşembe 09.30- 13.30 saatleri arasında Li-Koop’ta uyarı grevi yapacaklarını dile getirdi.

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Son Güncelleme: 28.06.2022 01:15
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