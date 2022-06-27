Çağ-Sen, Li-Koop’ta Uyarı Grevine Gidiyor

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) toplu iş sözleşmesinin uygulanmadığı gerekçesiyle, yarından başlayarak 3 gün, Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde (Li-Koop) 4’er saatlik uyarı grevine gidiyor.
Yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesinin hukuki geçerliliğinin mahkeme önünde de kanıtlandığını söyleyen Davulcu, sözleşmenin uygulanması için yazılı uyarı verdikleri halde herhangi bir gelişme yaşanmaması nedeniyle uyarı eylemine gidildiğini kaydetti.
Davulcu bu kapsamda, yarın, çarşamba ve perşembe 09.30- 13.30 saatleri arasında Li-Koop’ta uyarı grevi yapacaklarını dile getirdi.