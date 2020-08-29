Büyük zafer 98 yaşında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 1919 yılında Samsun’da başlattıkları ulusal kurtuluş mücadelesinin 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Büyük Taarruz ile taçlandığını anımsatarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bu yıl gururla 98. yıldönümünün kutlandığını kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Nuri, Büyük Taarruzun, Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilindiğini aktararak, “Büyük Taarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de ise İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur” dedi.

İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesinin daha sonra gerçekleştiğini anımsatan Nuri, ancak 30 Ağustos’un sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil ettiğini aktardı.

Bir milletin yoktan var oluşu

Yrd. Doç. Dr. Nuri, “İlk kez 1924 yılında Afyon’da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos, Türkiye’de 1926 yılından itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanıyor” dedi.

Söz konusu zaferin geleneğin bir devamı olmakla beraber bir milletin yoktan var oluşu olduğuna da dikkat çeken Nuri, “Ayrıca bu zaferle 1920'de Meclis'in açılmasıyla fiilen kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını da kanıtlamıştır” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Nuri, Ağustos ayının zaferler ayı olduğuna dikkat çekerek, 1071’de Malazgirt’te başlayan bu geleneğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar devam ettiğini de hatırlattı.

UKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Gazi Mustafa Kemal’in Türk milletine milli mücadele sürecindeki en büyük adımı ve armağanı olduğunu da ifade etti.