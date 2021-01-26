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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeniden karar üretecek

Bakanlar Kurulu dün Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Başbakan Saner, Bulaşıcı hastalıklar Üst Komitesinin bugün yeniden toplanacağını ve üretecekleri kararlar doğrultusunda açıklama yapacaklarını belirtti.

26 Ocak 2021 Salı 09:30
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeniden karar üretecek
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Bakanlar Kurulu dün Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Saner, Covid- 19’dan etkilenen Girne bölgesindeki durumun tartışmak ve ülke genelinde alınacak tedbirleri belirlemek üzere toplantı yaptıklarını, ayrıca Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin görüşlerini dinlediklerini ifade etti.

Başbakan Saner, özellikle halkın sağlığını düşündüklerini ve buna paralel olarak da ekonomiyi aynı eşdeğerde tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bulaşıcı hastalıklar Üst Komitesinin bugün yeniden toplanacağını ve üretecekleri kararlar doğrultusunda açıklama yapacaklarını kaydeden Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile yapılan görüşmede, vakalardaki artıştın ülkede bazı tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

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Başbakan Saner, “Ülkede Covid -19 bulaşına yakalan kişilerin temaslılarını sağlık görevlilerimize bildirme konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’ndan öğrendik” dedi.

Halka çağrıda bulunarak, maske takılmasını, mesafenin korunmasını, hijene dikkat edilmesini ve bulaşa yakalanıldığı zaman temaslıları söylemekten kaçınılmamasını isteyen Saner, “söylenmediği zaman hastalığın boyutu bir o kadar daha büyüyor” dedi.

Bütçe görüşmelerinin devam ettiğini ve bu yoğunluk içerisinde Covid- 19 ile mücadelenin de sürdüğünü belirten Saner, Anavatan Türkiye ile imzalanacak 2021 yılı mali ve işbirliği protokolü çerçevesinde Covid-19 ile mücadele kapsamında bir takım çalışmalar da yapıldığını kaydetti.

Bu sürecin hep birlikte atlatılacağını belirten Saner, “birbirimize destek çıkarak bu süreci geçeceğiz” dedi.

Saner, konu ile ilgili olarak bugün muhalefet parti liderlerine de bilgi aktaracağını söyledi.

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Son Güncelleme: 26.01.2021 11:02
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluErsan Saner
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