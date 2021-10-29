banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vadili’de trafik kazası!
Vadili’de trafik kazası!
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Demokrat Parti'de deprem !
Demokrat Parti'de deprem !
UBP misyonunu tamamlıyor mu!
UBP misyonunu tamamlıyor mu!
banner376

Bugünkü vaka sayıları açıklandı

29 Ekim 2021 Cuma 18:42
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 20.482 test yapıldı, 90'ı yerel, 128 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 104 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.482 olup, 90'ı yerel 128  pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 104 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 36 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 90 kişi ise yerel vakadır. 

42 kişi Lefkoşa, 27 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele  Bölgesi'ndendir. 

29 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.482  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 128  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 36  

Yerel Vaka Sayısı: 90   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 104 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

banner341
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.489.411 

Toplam Vaka Sayısı: 22.301  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.957 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1258  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1207 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   267 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 512  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 447 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5992 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 74.401

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barış Automotive 10. yıla özel çekilişinde bir talihliye araba verdi
Barış Automotive 10. yıla özel çekilişinde bir talihliye araba verdi
GAÜ, Cumhuriyet’in 98. yıl dönümünde bu yıl da koştu
GAÜ, Cumhuriyet’in 98. yıl dönümünde bu yıl da koştu
Kaleburnu’nda yangın çıktı
Kaleburnu’nda yangın çıktı
İskele Makenzi çemberi’nde kaza: Beton mikseri devrildi
İskele Makenzi çemberi’nde kaza: Beton mikseri devrildi
Gazimağusa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
Gazimağusa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
Lefkoşa'da Cumhuriyet yürüyüşü ve bando konseri
Lefkoşa'da Cumhuriyet yürüyüşü ve bando konseri
Sonay Adem anıldı
Sonay Adem anıldı
TKP-YG heyeti Alsancak Belediyesi’ni ziyaret etti
TKP-YG heyeti Alsancak Belediyesi’ni ziyaret etti
Arıklı Alman ZDF televizyonuna konuştu: “Federasyon öldü”
Arıklı Alman ZDF televizyonuna konuştu: “Federasyon öldü”
UBP 22. Olağan Kurultayı yarın ve Pazar günü yapılıyor
UBP 22. Olağan Kurultayı yarın ve Pazar günü yapılıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim