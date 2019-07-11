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BTHK’dan cep telefonlarının adanın iki kesiminde de çalışmaya başlamasına ilişkin açıklama

BTHK’dan cep telefonlarının adanın iki kesiminde de çalışmaya başlamasına ilişkin açıklama

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:18
BTHK’dan cep telefonlarının adanın iki kesiminde de çalışmaya başlamasına ilişkin açıklama

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) cep telefonlarının bugün itibariyle adanın her iki kesiminde de çalışmaya başlamasına ilişkin açıklama yaptı.

BTHK açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Uzun bir süredir çalışmaları devam etmekte olan ve sonucunda adanın her iki kesiminde de cep telefonlarının çalışmasını sağlayacak sistem bugün itibariyle devreye alınmıştır. Bu hizmet sayesinde mevcut mobil operatörünüz ile adanın güneyindeyken bile telefon görüşmesi yapabilir ve sms gönderimlerinde bulunabilirsiniz. İnternet kullanımı ileriki bir tarihte kullanıma sunulacaktır.

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Bu hizmetlerden faydalanmak için mobil operatörler tarafından sunulan Güney Kıbrıs Dolaşım (Roaming) Servisini kısa mesaj gönderimi yaparak aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki karasal sınırdan ötürü oluşabilecek sinyal karışıklıkları nedeniyle, dolaşım hizmetinizi güneye geçiş yapmadan önce aktif hale getirmeniz ve geri dönüşünüzde ise bu hizmeti iptal etmeniz beklenmedik dolaşım ücretlendirmeleri ile karşılaşmanızı engelleyecektir.

Güney Kıbrıs Dolaşım Servisini kullanan tüm abonelerin, kuzeye dönüş yaparken iptal mesajını göndermeden önce telefonlarındaki ayarlar menüsünden abonesi oldukları mobil operatörün sinyalini aldıklarından emin olmaları gerekmektedir. 

Dolaşım servisinin aktif hale getirilmesi ve iptal edilmesi ile ilgili detaylı bilgilere mobil operatörlerin internet sayfalarından erişebilir.”

Açıklamada Kuzey’deki GSM operatörlerinin fiyatlandırma detayları ekteki tabloda bulunmaktadır.

Son Güncelleme: 12.07.2019 00:20
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