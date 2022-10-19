Brent petrolde son durum!

Brent petrol fiyatlarındaki inişli çıkışlı süreç devam ediyor.

Dün 87 dolar bandına kadar gerileyen Brent petrol, 19 Ekim 2022 sabahında 90 dolar bandında işlem görüyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ve ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de Covid-19 salgını kapsamında devam eden "sıfır vaka" uygulaması ise piyasalarda talep endişelerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 92,42 ile 92,71 dolar aralığının direnç, 92,13 ile 91,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Bütün ham petroller eş değerde değildir.