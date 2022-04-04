Brent petrol fiyatlarında son durum!

Petrolde ABD’nin stratejik petrol rezervlerinden piyasaya satış yapma kararının fiyatları aşağı yönde baskıladığı görülürken, piyasa katılımcıları Çin’de büyüyen Kovid-19 krizine de odaklandı.

Geçen hafta yüzde 13 düşüş gösteren ABD ham petrolü yeni haftaya 100 doların hemen altında başladı. Brent petrol tarafında ise 104 dolar seviyesi görüldü.

Petrolde rezerv satışının etkisi görülürken, dünyanın en büyük petrol ticareti şirketlerinden biri olan Vitol’den fiyatların aşırı derecede düştüğü yönünde yeni uyarılar geldi.

Geçen hafta OPEC+ petrol üretimini Mayıs ayında beklendiği gibi günlük 432 bin varil artırma konusunda anlaşmıştı.

Geçen haftanın petrol piyasası için en önemli haberi ABD’nin stratejik petrol rezervlerinden satış kararı olmuştu.

ABD yönetimi, ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye ve enflasyonla mücadeleye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü kullanıma sunacağını duyurdu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırısını hızlandırmasından bu yana benzin fiyatlarının galon başına yaklaşık 1 dolar arttığı işaret edilirken savaş nedeniyle petrol arzının azaldığı ve fiyatların yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın artan benzin fiyatlarına yönelik 2 aşamalı bir plan açıklayacağı belirtilerek, planın ilk aşamasının arzı artırmak olduğu vurgulandı.

ABD’nin müttefikleriyle istişareleri sonucu gelecek 6 ay boyunca günde ortalama 1 milyon varil petrolü piyasa süreceği belirtilen açıklamada, bu miktarın tarihin en büyük rezerv salımı olduğu kaydedildi.

Çin’de Kovid-19 krizi büyüyor

Çin’de koronavirüs salgınındaki yayılım alarm veren seviyeye geldi.

Özellikle ülkenin finans merkezi konumundaki Şanghay’daki salgın dikkat çekici boyutlarda.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip, ülkenin en büyük şehri Şanghay’da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 425, asemptomatik olarak adlandırılan belirti göstermeyen ise 8 bin 581 vaka kaydedildi.

Bir önceki gün hastalık belirtisi gösteren 438, göstermeyen 7 bin 788 vaka tespit edilmişti.

Nüfusu 26 milyonu aşan şehirde artan vakalar nedeniyle hafta başında ilan edilen kademeli karantina Huangpu Nehri’nin batı bölümünde devam ediyor.

Ülkede Omikron’un alt varyantlarına yönelik tespitler yapılırken, Şanghay’daki durumu kontrol altına almak için ülkenin birçok yerinden sağlık görevlisi Şanghay’a geldi.

PLA Daily’nin haberine göre ordu da Şanghay’da görev yapmak üzere 2 bin askeri sağlık görevlisini buraya yönlendirdi.

Birçok işletme ve fabrika kapalı kalmaya devam ederken, elektrikli araç üreticisi Tesla’nın ABD dışındaki ilk dev fabrikasında da kapanma tedbirleri ikinci haftaya girdi.