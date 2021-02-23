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Borak, av sezonun açılmasını eleştirdi

Dipkarpaz Çevre  Koruma ve Sosyal Aktivite  Derneği Fırat Borak, tüm dünyada salgın devam ederken, insanların hayatından fedakarlıklar yaparak kendini izole ettiği dönemde, tüm ilçelerde av sezonunun açılmasını eleştirdi.

23 Şubat 2021 Salı 10:00
Borak, av sezonun açılmasını eleştirdi
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Dipkarpaz Çevre  Koruma ve Sosyal Aktivite  Derneği Fırat Borak, yaptığı yazılı açıklamada, Dipkarpaz köy halkının avcılık ve avcılar ile hiçbir sorunu olmadığını vurgulayarak, “Bölgemizde yapılan testler gösteriyor ki, şu ana kadar pozitif vakamız yoktur. Bunu tersine çevirmeye, kimsenin hakkı yoktur” dedi.

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Herkesin kendi bölgesinde av yapacağı şekilde uygulama yapılabileceğine işaret eden Borak, açıklamasında “Herkesin fedakarlık yaptığı, kahvelerin kapalı olduğu, insanların kendini izole ettiği, yerelde salgının kontrol altına alındığı bölgeye insanları yığmanın kimseye faydası olmaz” ifadelerine yer verdi.

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Son Güncelleme: 23.02.2021 11:34
Anahtar Kelimeler:
Fırat Borak
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