banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yüruyerek Girdiği Hastane'den 5 Saat Sonra Tabutu Nasıl Çıktı.?
Son Dakika
Yüruyerek Girdiği Hastane'den 5 Saat...
Avrupa İlaç Kurumu: Koronavirüs salgınının devam ettiğini düşünüyoruz
Avrupa İlaç Kurumu: Koronavirüs salgınının...
Mehmet Harmancı: Demokratik ilkelerden, şeffaflık ve katılımcılıktan asla vazgeçmeyeceğiz
Mehmet Harmancı: Demokratik ilkelerden, şeffaflık...
Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2022)
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
banner404

"Bölgeyi geliştirmek için canla başla çalışacağız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Beyarmudu Belediyesi Başkan adayı Veteriner Hekim Sadık Tuver, Köprü ve İncirli halkıyla bir araya geldi.

24 Kasım 2022 Perşembe 15:37
"Bölgeyi geliştirmek için canla başla çalışacağız"

CTP Mağusa Milletvekilleri Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay ve eski başbakan ve CTP eski Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer’in de bulunduğu bir heyetle Köprü ve İncirli bölgelerinde toplantı yaptı. 

“KOOPERATİFLEŞME KONUSUNDA CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ” 
Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Sadık Tuver, çeşitli konulara değindi. Tarım ve hayvancılığın bölge için önemli bir geçim kaynağı olduğunu dile getiren Tuver, bu alanlarda üretim yapan her üreticinin ayakta durabilmesinin ancak ve ancak kooperatifleşmeyle olabileceğini ve bu konuda ciddi çalışmalar yapacağını vurguladı. Bunun yanı sıra, çocukların ve gençlerin geleceğimiz olduğunu belirten Tuver, onların daha yaşanabilir bir bölgeyi hak ettiğini, dolayısıyla her türlü iş alanı, sportif, kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetler için imkan yaratmanın önceliği olduğunu da belirtti. Son olarak toplantıya katılan bölge sakinlerinin görüş, önerilerini dinleyip sorularını cevaplayan Tuver, bölgeyi geliştirmek için canla başla çalışmalarına devam ettiğini ve yapılacak olan her girişimin, hem bölgeye hem de yediden yetmişe herkesin kalbine dokunacağını vurgulayarak sözlerini tamamladı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüruyerek Girdiği Hastane'den 5 Saat Sonra Tabutu Nasıl Çıktı.?
Yüruyerek Girdiği Hastane'den 5 Saat Sonra Tabutu Nasıl Çıktı.?
Öztaş: Lavanta kokulu bir belde yaratacağız
Öztaş: Lavanta kokulu bir belde yaratacağız
Avrupa İlaç Kurumu: Koronavirüs salgınının devam ettiğini düşünüyoruz
Avrupa İlaç Kurumu: Koronavirüs salgınının devam ettiğini düşünüyoruz
Mehmet Harmancı: Demokratik ilkelerden, şeffaflık ve katılımcılıktan asla vazgeçmeyeceğiz
Mehmet Harmancı: Demokratik ilkelerden, şeffaflık ve katılımcılıktan asla vazgeçmeyeceğiz
Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2022)
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini yayınladı
ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini yayınladı
"Her hafta bir köyümüze hizmet götürmeye devam ediyoruz"
"Her hafta bir köyümüze hizmet götürmeye devam ediyoruz"
Çebi: Zarar ziyanlar ödenmesse haklarımızı mahkemede arayacağız!
Çebi: Zarar ziyanlar ödenmesse haklarımızı mahkemede arayacağız!
Pardon, gazetecilik ne alaka!
Pardon, gazetecilik ne alaka!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim