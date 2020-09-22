Boğulma tehlikesi geçiren kişi yoğun bakımda

Gazimağusa’da dün saat 19.00 sıralarında Palm Beach’den yüzmek için denize giren Randy Ngwa Teguen (E-24), kıyıdan yaklaşık 8 metre içerde boğulma tehlikesi geçirdi.
22 Eylül 2020 Salı 14:31
Gazimağusa’da dün saat 19.00 sıralarında Palm Beach’den yüzmek için denize giren Randy Ngwa Teguen (E-24), kıyıdan yaklaşık 8 metre içerde boğulma tehlikesi geçirdi.
Gazimağusa’da dün saat 19.00 sıralarında Palm Beach’den yüzmek için denize giren Randy Ngwa Teguen (E-24), kıyıdan yaklaşık 8 metre içerde boğulma tehlikesi geçirdi.