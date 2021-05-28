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BM'den Filistinliler için 95 milyon dolar yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinlilerin acil insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması için 95 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

28 Mayıs 2021 Cuma 09:10
BM'den Filistinliler için 95 milyon dolar yardım çağrısı
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Birleşmiş Milletler (BM)  Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin gıda, sağlık, ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanması, hızlı altyapı onarımları ve nakit yardımı için acil fona ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Acil insani yardım ihtiyaçları için 3 ay boyunca 95 milyon dolar gerektiğini dile getiren Hastings, Gazze'nin yeniden inşası içinse değerlendirmenin daha sonra yapılacağını ifade etti.

Gazzeliler temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

BM'ye göre Gazze'deki yıkım 800 bin kişinin musluk suyuna sürekli erişimini engelledi.

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İsrail'in hava saldırılarında 54 okul ve eğitim merkezi, 6 hastane ve 11 sağlık merkezi zarar gördü.

Yakıt sıkıntısı ve elektrik şebekesinde meydana gelen hasar Gazze genelinde elektriğe erişimi günde ortalama 4-6 saate düşürdü.

Saldırılarda 254 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BmFilistinYardım
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