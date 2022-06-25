Bize az biledir, daha dün geceye kadar süren 4 günlük yangının üzerine sorumsuzluğa bakınız!

BİZE AZ BİLEDİR,DAHA DÜN GECEYE KADAR SÜREN 4 GÜNLÜK YANGIN’IN ÜZERİNE SORUMSUZLUĞA BAKINIZ!

ADAMIZIN EN GÜZEL DOĞASINA SAHİP SAYILI YERLERDEN KORMACİT BURNU FELAKETİN EŞIĞİNDEN DÖNDÜ

TAM ANLAMI İLE REZALET DEVLET NEREDE!!

Ergün YAHAT

An itibariyle Sadrazamköy sitelerde elektrik yok!

Dün gece fırtına sonucu 5 elektrik direği kırılması ve yangın çıkmaması büyük şans olarak görülürken yetkililerin ilgi göstermemesi, anayolun 2.5 metre üzerinde devrilen elektrik telleri hala daha şu sıralar durması vatandaşları isyan noktasına getirdi.

Devletin aldığı önlem şuana kadar hiç birşey ! Kıb-Tek’in arıza telefon hatlarına her zamanki gibi bakan yok.

Bütüngündür Sadrazam köyde şu an itibarı ile elektrik yok bölge sakinleri isyanlarını devlet yetkililerine sosyal medya üzerinden duyurmaya çalışıyor .