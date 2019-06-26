Biz yazınca geri adım attı!

KIBRIS MANŞET’in dün ön sayfasına taşıdığı Haberci Gazetesi’nden işten durdurmalar haberimiz etkisini gösterdi ve Bulut Akacan geri adım atmak zorunda kaldı.

Başta gazetenin Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Oruç olmak üzere çok sayıda çalışanın görevine son veren Akacan, dün sosyal medyada kendi hesabından paylaşımda bulunarak işten attığı yöneticilerle yeni bir gazete kuracağını söylemek zorunda kaldı.

Duyuruyu bir fotoğrafla paylayan Bulut Akacan şöyle dedi:

İsmi sır gibi saklanan yeni gazetenin hazırlığını üstlenen Cüneyt Oruç, İlke Davulcu ve Gizem Yeşilyurt Davulcu çalışmalara başladı. Yeni projenin yazılı medyada bir ilk olacağını belirten Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan, “Medyada güçlenerek büyümeye devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin” dedi.

Bu arada KIBRIS MANŞET’e ulaşan HABERCİ Gazetesi çalışanları dünkü yayınımız konusunda bize teşekkür ederek, yapılan yayın sayesinde belki de gazetenin kapanmasının önüne geçildiğini ve ekmek paralarından olmayacakları şansı doğduğunu söylediler…”

Bulut Akacan’ın yukarıdaki açıklamaları hem basın dünyasında hem de Haberci Gazetesi çalışanları arasında inandırıcı bulunmadı ve bunun sadece zaman kazanmak için yapılan bir açıklama olduğu yorumlarına neden oldu.

Darp suçundan ağır cezada yargılanan Bulut Akacan’a ait gazetedeki yaşanan gelişmeleri pek yakında okurlarımızla belgelerle yayınlayarak perde gerisinde yaşananları deşifre edeceğiz

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