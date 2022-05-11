Bir haftada 50 yangın

İtfaiye Müdürlüğü, 1-9 Mayıs tarihleri arasında sönmemiş sigara izmariti, elektrik telleri ve trafolardan kaynaklanan 50 yangın meydana geldiğini açıkladı.



İtfaiye Müdürlüğü söz konusu dönemde, muhtemelen sönmemiş sigara izmaritinden çıkan 32 yangında, kuru otlar, 163 dönüm ekin ve 94 adet balya yandığını bu yangınlarda toplam 340 bin 750 TL maddi zarar meydana geldiğini kaydetti.

Açıklamada, yangınların dağılımı ise Lefkoşa 10, Gazimağusa 8, Yeşilköy 4, Girne 3, Geçitkale 3, Güzelyurt 3, İskele 1 şeklinde verildi.

Aynı dönemde muhtemelen elektrik telleri ve trafolardan çıkan 18 yangında ise kuru otlar, 105.5 dönüm ekin, 74 balya yandı, 355 bin 150 TL maddi zarar meydana geldi.

Bu yangınların 6’sı Lefkoşa, 3’ü Güzelyurt 3’ü Çağlayan 2’si Girne 2’si Geçitkale, 1’i Gazimağusa, 1’i de İskele’de çıktı.

1 Ocak-9 Mayıs tarihleri arasında toplam 217 yangın vakası meydana geldiği, bu yangınların yüzde 23’ünün (50’sinin) sönmemiş sigara izmariti ve elektrik telleri-trafolardan kaynaklanan yangınlar olduğu vurgulanarak, toplamda 268.5 dönüm ekin, 168 adet balya ve kuru otların yandığı ve toplam 695 bin 900 TL maddi zarar meydana geldiği belirtildi.