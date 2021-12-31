Bilge Tatlı ailesi yeni yıl yemeğinde buluştu...

Ergün YAHAT

Ülkemizde faliyet gösteren iş adamı şirket direktörü Mehmet Bulanık Bilge Tatlı zincirler pastaneleri yeni yıl yemeği The Heaven Restaurant'ta düzenlenen yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Alsancak Belediye Başkanı Sayın Fırat Ataser'in de katıldığı etkinlikte konuşan şirket direktörümüz Mehmet Bulanık, 2021 yılını değerlendirdi.

Bulanık pandemi ve ekonomik durgunluğun etkilediği zor bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Bulanık, tüm çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.

Müzik, dans, keyifli sohbetler eşliğinde gerçekleşen etkinlikte şirket çalışanları doyasıya eğlenerek geride kalan yılın yorgunluğunu birlikte attı.