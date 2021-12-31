Bilge Tatlı ailesi yeni yıl yemeğinde buluştu...

Ergün YAHAT
Ülkemizde faliyet gösteren iş adamı şirket direktörü Mehmet Bulanık Bilge Tatlı zincirler pastaneleri yeni yıl yemeği The Heaven Restaurant'ta düzenlenen yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.
Bulanık pandemi ve ekonomik durgunluğun etkilediği zor bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Bulanık, tüm çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.
Müzik, dans, keyifli sohbetler eşliğinde gerçekleşen etkinlikte şirket çalışanları doyasıya eğlenerek geride kalan yılın yorgunluğunu birlikte attı.