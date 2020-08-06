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Bıçaklı: “Yeni asgari ücret ne oldu”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, “yeni asgari ücret ne oldu” diye sorarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı göreve çağırdı. 

06 Ağustos 2020 Perşembe 11:59
Bıçaklı: “Yeni asgari ücret ne oldu”
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Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yazılı açıklamasında, dövizin patlama yaptığı bu günlerde çalışanların, emeklilerin ve özellikle özel sektörde sendikasız olarak çalışanların alım gücünün nerdeyse yüzde 50 oranında düştüğünü kaydetti. 
Çalışanların açlığa mahkum edildiğini ifade eden Bıçaklı, Ocak 2020’de belirlelenen ve yetersiz olduğunu savunduğu asgari ücretle bugün 4 kişilik bir ailenin yasamını insanca sürdürmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. 

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Bıçaklı, “Türk-Sen olarak iki ay önce yapmış olduğumuz toplantı çağrısını yineleyerek Çalışma  Bakanı ve Hükümeti göreve çağırıyoruz. Asgari Ücret günün koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmeli ve Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girmelidir” dedi. 
 

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Son Güncelleme: 06.08.2020 12:05
Anahtar Kelimeler:
Arslan BıçaklıAsgari ücret
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