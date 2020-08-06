Bıçaklı: “Yeni asgari ücret ne oldu”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yazılı açıklamasında, dövizin patlama yaptığı bu günlerde çalışanların, emeklilerin ve özellikle özel sektörde sendikasız olarak çalışanların alım gücünün nerdeyse yüzde 50 oranında düştüğünü kaydetti.
Çalışanların açlığa mahkum edildiğini ifade eden Bıçaklı, Ocak 2020’de belirlelenen ve yetersiz olduğunu savunduğu asgari ücretle bugün 4 kişilik bir ailenin yasamını insanca sürdürmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.
Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yazılı açıklamasında, dövizin patlama yaptığı bu günlerde çalışanların, emeklilerin ve özellikle özel sektörde sendikasız olarak çalışanların alım gücünün nerdeyse yüzde 50 oranında düştüğünü kaydetti.