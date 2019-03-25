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Bıçaklı: “Telefon dairesini sattırmayacağız”
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Bıçaklı: “Telefon dairesini sattırmayacağız”

Bıçaklı: “Telefon dairesini sattırmayacağız”

25 Mart 2019 Pazartesi 10:38
Bıçaklı: “Telefon dairesini sattırmayacağız”

TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, siyasilerin bir kısmının uzun süreden beri halkın malı olan kurumları özelleştirmek için kurumlar üzerinde çeşitli oyunlar oynayarak hiçbir yatırım yapmadığını ve topluma kurumları kötü göstermek suretiyle özelleştirmeye zemin hazırlamak istediğini kaydederek, “Telefon Dairesini sattırmayacağız” dedi.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son olarak Telefon Dairesine uzun zamandan beri hiçbir yatırım gerçekleştirilmeyerek özelleştirmek için birtakım hamleler yapıldığını savunarak, TÜRK-SEN’in üye sendikaları ile birlikte bu uygulamalara müsaade etmeyeceğini belirtti.

Bıçaklı, açıklamasında, “Ülkedeki bu gibi kurumlarımıza dün olduğu gibi bugün de sahip çıkmaya devam edeceğiz ve günü geldiğinde bütün yasal eylem haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 25.03.2019 13:53
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