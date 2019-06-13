Bengihan: “İç güvenlik sorunu endişe verici boyutlara ulaştı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, son zamanlarda yaşanan olayların ülkede iç güvenlik sorununun endişe verici boyutlara ulaştığını fakat toplumun huzurunu ve can güvenliğini sağlamakla yükümlü olanların sorumluluklarının farkında dahi olmadıklarını gözler önüne serdiğini savundu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bazı açıklamalarını eleştiren Bengihan, “Her söylediğinin tam tersini yapan Özersay, partisinin ortak olduğu ve kendisinin de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olduğu dörtlü koalisyon hükümetinin Türkiye’ye güven vermediğini söyleyebilecek kadar kendini inkar eder duruma düşmüştür” iddiasında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Bengihan,“Bugün ülkemizin içinde bulunduğu durumla yakından ilgili olan ve Halkın Partisi’ne mensup bir bakanın sorumluluğunda bulunan Vatandaşlık Yasası ve Muhaceret Yasası’nın hazırlanıp Meclis’e sevk edilmesi, Merkezi Cezaevi Yasası ve yeni binasının tamamlanması, Şartlı Tahliye Kurulu’nun daha demokratik bir oluşumla yasal bir statüye kavuşturulması konuları için adım atıldı da engelleyen mi oldu ?” diye sordu.

Bengihan, “Eğer eski hükümet ortakları tüm bunlara engel olduysa şimdi süratle yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bengihan, son 15 ay içerisinde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın bakanlık yetkisi ile vermiş olduğu vatandaşlık sayısını açıklamasını talep etti.

Hükümet etmek ve sorun çözmenin irade istediğini belirten Bengihan, “Mazeret üretmekle, sorumluluğu başkalarına yüklemekle ülke yönetilemez. Halkın verdiği oylarla yönetime gelenler halkın refahı ve mutluluğu için icraat yaparak kendi halkına güven vermeli. Başka yerlerde güven aramak ülkemiz demokrasisine en büyük hakarettir” dedi.