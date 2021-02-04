banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özel sektörün kaderi bu…
Özel sektörün kaderi bu…
Herkes sorumluluğunun farkında mı?
Herkes sorumluluğunun farkında mı?
Arıklı’ya fırsat vermeliyiz!
Arıklı’ya fırsat vermeliyiz!
Çağırdıklarında çok geç kalınmış olacak !
Çağırdıklarında çok geç kalınmış olacak...
banner376

Bengihan'dan muhalefet partilerine ve sivil toplum örgütlerine çağrı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, muhalefet partilerini ve tüm sivil toplum örgütlerini (STÖ) halk sağlığı ve kamu yararı  için hükümet üzerinde daha etkili baskı oluşturmaya davet etti. 

04 Şubat 2021 Perşembe 14:00
Bengihan'dan muhalefet partilerine ve sivil toplum örgütlerine çağrı
banner337
banner351

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, bir yıldan beridir devam eden Covid -19 salgınının ekonomi ve sağlık açısından yarattığı krizin günden güne derinleştiğini kaydetti.

Ülkede ilk vakaların görülmesinden sonra yaşanan süreçte halkın duyarlılığı ve sağlık personelinin insanüstü çabaları sonucu sağlık açısından başarılı sayılabilecek bir dönem geçirildiğini dile getiren Bengihan, ilerleyen süreçte sağlıkçıların tüm uyarılarına rağmen gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması, bazı çıkar çevrelerinin baskısı ile ülkeye karantinasız girişlerin başlatılması, dönemin başbakanının “hayırlısıyla koronayı da bitirdik” söylemleri ile yaşanan rehavetin bugünkü vaka patlamasının zeminini hazırladığını savundu..

Ülkede hem sağlık hem de ekonomi açısından yaşanan krizin etkilerini hafifletme adına UBP-YDP-DP hükümetinin hazırladığı ekonomik destek paketinin tam anlamı ile hayal kırıklığı yarattığına ileri süren Bengihan, doğru zamanında ve tam kapanma yerine kısmi  kapanma yolu seçilerek her  gün yeni vaka rekorlarının kırılmasına sebep olunduğunu kaydetti.

banner341
Hala daha ne yaptığını bilmeyen bir tutumla saat başı değişen kararlarla kaosun büyümesine neden olunduğunu iddia eden Bengihan, hükümetin, dün aldığı  bir kararla hiçbir plan ve program yapmadan 5 Şubat tarihinden itibaren ilçeler arası giriş ve çıkışlarda işe gidecek olan kamu ve özel sektör çalışanlarından PCR testi istemesinin on binlerce çalışanın sağlığını riske atarak virüsün daha da yayılmasına zemin hazırladığını ileri sürdü. 

Bu süreçte elzem hizmet veren kamu ve özel sektör çalışanlarına en kısa sürede Covid-19 aşısı yapılmasının salgının yayılmasını önleme ve çalışanların motivasyonunu sağlama açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Bengihan, Kıbrıs Türk halkının bu şekilde yönetilmeyi hak etmediğini ifade etti.

Bengihan, “kritik dönemde” muhalefet partilerini ve tüm sivil toplum örgütlerini halk sağlığı ve kamu yararı için hükümet üzerinde daha etkili baskı oluşturmaya davet etti. 
    

                                        
                                
      
 

banner360
Son Güncelleme: 04.02.2021 15:34
Anahtar Kelimeler:
Güven BengihanKtams
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özdem: “Havacılık sektörüne yapılacak yatırımlar nitelikli pilot arayışınıda beraberinde getirecektir”
Özdem: “Havacılık sektörüne yapılacak yatırımlar nitelikli pilot arayışınıda beraberinde getirecektir”
Kelle: “Tarım sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması en büyük temennimizdir”
Kelle: “Tarım sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması en büyük temennimizdir”
4 Şubat Dünya Kanser Günü…
4 Şubat Dünya Kanser Günü…
Tatar BRT'ye konuştu
Tatar BRT'ye konuştu
Değirmenlik Belediye personelinin tümü negatif
Değirmenlik Belediye personelinin tümü negatif
30. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın eser kabul ve sergi tarihleri yeniden belirlenecek
30. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın eser kabul ve sergi tarihleri yeniden belirlenecek
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti
Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun 41’inci ölüm yıldönümü
Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun 41’inci ölüm yıldönümü
Özersay hükümetin açıkladığı kararları değerlendirdi
Özersay hükümetin açıkladığı kararları değerlendirdi
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği öneri ve taleplerde bulundu
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği öneri ve taleplerde bulundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim