Belediyelerde 1 günlük iş bırakma eylemi

Sendikaların yetkilileri, saat 11:00’de Meclis önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamada, “yetkilileri halk sağlığını ciddiye almaları konusunda uyarmak için yeni bir mücadele başlatıyoruz. Yerel yönetimlerde örgütlü sendikalar olarak mücadelemiz süreç sonuçlanıncaya kadar devam edeceğini kamuoyuna duyururuz” denildi.

“Belediye Emekçileri Koruyucu Hekimlerdir”, “Halk İçin Hizmeti Mümkün Kıl”, “Ne Ezilen Ne Ezen İnsanca Hakça Bir Düzen” pankartlarının taşındığı eylemde, Hür –İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ile Dev-İş Başkanı Koral Aşam birer konuşma yaptı; ardından hazırlanan ortak açıklama Aşam tarafından okundu.

SERDAROĞLU: “HALKIN ALACAĞI HİZMETLER KISITLANACAK”

Hür –İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu konuşmasında, belediye katkı paylarında kısıtlamaya gidilmesini eleştirdi. Belediyelerde bütçe kısıtlamasına gidilmesiyle halkın alacağı hizmetlerin kısıtlanacağını kaydeden Serdaroğlu, hükümeti gereken yerlerde gerekli tasarrufu yapmamakla suçladı.

Serdaroğlu, “örtülü ödenekten, kendi harcamalarından, görevlendirmelerden, belirli kişilere sağladıkları menfaatlerden bahsetsinler” diyerek, “sürekli bir biriyle kavga etmek, aşı planlaması da dahil hiçbir şeyi becerememekle” suçladığı hükümet ortaklarının, toplumun elini taşın altına koymasını istediğini hatırlattı ve “Önce kendileri birlik olsunlar aylarca bakanlık kavası yaptılar” diye konuştu.

“EMEKÇİDEN ALIP İŞVERENE VEREREK KRİZ ÇÖZÜLEMEZ”

Serdaroğlu, sivil toplum örgütleriyle bir araya gelinmemesi halinde hükümetin var olan krizi çözemeyeceğini da savunarak, “emekçiden alıp işverene vererek kriz çözülemez” dedi.

YALINKAYA: “SİYASET, KOLTUK KAVGASI, HALKI VE TÜM SEKTÖRLERİ BİTİRDİ”

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da, son yıllarda hükümetlerin kişilere özel yasalar çıkardığını savundu ve belediyeler yasasının hala geçirilemediğini söyledi.

Siyaset ve koltuk kavgasının, halkı ve tüm sektörleri bitirdiğini ileri süren Yalınkaya, “Siyasi saltanatlarını sürdürerek, emekçiyi ezerek, yandaşlarının menfaatine hareket ederek hükümetcilik oynayacaklarını sanıyorlarsa yanılırlar” dedi.

Pandemi döneminde belediye emekçilerinin yok sayıldığını ileri süren Yalınkaya, tüm belediyelere de birlik çağrısı yaparak günün siyaset yapma günü olmadığını kaydetti ve siyaset yapılmasına karşı çok şiddetli tepkiler verebilecekleri uyarısında bulundu.

AŞAM: “HÜKÜMET HİÇBİR GÖREVİNİ YERİNE GETİREMİYOR”



Hükümetin hiçbir görevini yerine getiremediğini; eğitim, sağlık sektörleri ile tüm çalışma hayatının kaos içinde olduğunu savunan Aşam, toplumun cebinden alarak sermeyenin cebine koyma çabası olduğunu ileri sürerek, belediye emekçilerinin topluma hizmet verebilmesi için bütçeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ORTAK AÇIKLAMA… “HÜKÜMET EDENLER ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLÜYOR”

Konuşmaların ardından Aşam, hazırlanan ortak açıklamayı okudu.

Devlete en çok ihtiyaç duyulan bugünlerde hükümet edenlerin ülkeyi daha da kaosa sürüklediği, yasaların yok sayıldığı, alınan kararların yap boz tahtası gibi her gün değiştiği savunulan açıklamada,

sağlık, güvenlik ve belediyelerin salgınla mücadelenin en önemli kurumları olduğu ancak bu kurumların taleplerinin hiçbir şekilde dikkate alınmadığı ileri sürüldü.

Pandemi döneminde belediyelere aktarılan katkı paylarından %25 kesintiye gidildiği, hükümetin belediyelere gayrı yasal olarak da olsa ek sorumluluklar yüklemeye çalıştığı ancak katkı paylarını da olabildiğince minimize etmeye çalıştığı öne sürülen açıklamada, şu bilgiler ve görüşlere yer verildi:

“2020 yılı KKTC Bütçesinde öngörülen yerel gelirler 5 milyar 610 milyon lira idi. 2020 yılı boyunca gerçekleşen yerel gelirler toplamı ise yaklaşık 5 milyar 900 milyon liradır. Aşının geldiği, Nisan ayında kapılarını açmayı düşünen devletin 2021 yılı için KKTC bütçesinde öngördüğü yerel gelirleri 5 milyar 640 milyon lira. Devletin Belediyelere toplam bir yıllık öngördüğü artış 2 milyon 775 bin lira, bu miktarı geçtiğimiz günlerde KKTC İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nüfusumuza (382 bin 230)'e böldüğümüzde 7 lira 26 kuruş ediyor.

Belediyeler vatandaş başına aldığı 7 lira 26 kuruş ile çalışanlarının haklarını hayat pahalılığı karşısında mı koruyacak, pandemi döneminde bölgesine elzem hizmetlerini mi verecek veya bölgesinin kalkınması için yatırım mı yapacak?”

“BELEDİYELER YASASI İLE BELEDİYE PERSONEL YASASI GÜNDEME ALINMALI”

Belediyeler Yasası ile Belediye Personel Yasasının biran önce gündeme alınması ve hayata geçirilmesinin belediyelerin kendi ayakları üzerinde durması ve kurumsallaşması adına önemli olduğu ifade edilen sendikaların ortak açıklamasında, “yetkilileri halk sağlığını ciddiye almaları konusunda uyarmak için yeni bir mücadele başlatıyoruz. Yerel yönetimlerde örgütlü sendikalar olarak mücadelemiz süreç sonuçlanıncaya kadar devam edeceğini kamuoyuna duyururuz” da denildi.



