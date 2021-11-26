Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

Lapta Yürüyüş Yolu Bölgesi, Zambak Sokak, Sardunya Sokak ve Hürriyet Sokak’a 09:30 ile 16:00 arası elektrik verilemeyecek.Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruda, kesintinin şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklı olacağı belirtildi.
Lefke’de orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Lefke Uzunoğlu Sokak’a 5 saat süreyle elektrik verilemeyecek.
Elektrik Kurumu açıklamasına göre, 09.00-14.00 saatleri arasındaki kesintiden Lefke Uzunoğlu Sokak ve bölgedeki su motorları etkilenecek.