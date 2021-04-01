banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cenevre ve hellim
Cenevre ve hellim
Bir Zamanlar Kıbrıs ve dövizin çıldırması!
Bir Zamanlar Kıbrıs ve dövizin...
Ali Çaygür soruşturulur mu?
Ali Çaygür soruşturulur mu?
Kumar yolunda canımızı vermeye hazırız(!)
Kumar yolunda canımızı vermeye hazırız(!)
banner376

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan halka müjde!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, bugünden itibaren sabit hatlar arasındaki konuşmaların sınırsız ücretsiz olduğunu açıkladı.

01 Nisan 2021 Perşembe 14:45
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan halka müjde!
banner337

“Şaka Değil Müjde: Evden Eve Konuşmalar Sınırsız ve Ücretsiz” başlığıyla yapılan açıklamada, bakanlığın, Telekomünikasyon Hizmetleri, Ücretleri ve Uygulama Tüzüğü’nde değişikliğe giderek sabit hatlar arası görüşmeleri bugünden itibaren ücretsiz olarak yeniden düzenlediği kaydedildi.  

Buna göre KKTC sınırları içerisinde ev, iş veya diğer sabit hatlar arasındaki konuşmalardan herhangi bir ücret alınmayacak. Bu uygulama haftanın yedi günü 24 saat yürülükte olacak. 

banner341
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde halkı biraz olsun rahatlatmak ve sabit telefon kullanımını teşvik etmek amacıyla yurt içinde sabit hatlar arası konuşmaları ücretsiz yapma kararı aldıklarını belirtti.

Buna ek olarak tüzükte yapılan değişikliğe göre sabit hatlara uygulanan aylık sabit ücret 17 TL olurken, KKTC sabit hatlardan KKTC mobil hatlar ile Türkiye sabit veya mobil hatlar yönüne yapılan aramaların dakikası 12 kuruş olarak yeniden düzenlenerek eşitlendi.

banner360
Son Güncelleme: 01.04.2021 15:43
Anahtar Kelimeler:
ücretsiz KonuşmaResmiye CanaltayBayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAY-SEN'den hükümete eleştirdi
BAY-SEN'den hükümete eleştirdi
Meclis Genel Kurulu'nda güncel konuşmalar yapılıyor
Meclis Genel Kurulu'nda güncel konuşmalar yapılıyor
İzcan: “Film galasına yüzlerce insan toplayan zihniyetin insan yaşamına saygısı yok”
İzcan: “Film galasına yüzlerce insan toplayan zihniyetin insan yaşamına saygısı yok”
Diyetisyenler Birliği kanserde beslenmenin önemine dikkat çekti
Diyetisyenler Birliği kanserde beslenmenin önemine dikkat çekti
Birleşik Taksiciler Birliği Otelciler Birliği'nin açıklamasından memnun değil
Birleşik Taksiciler Birliği Otelciler Birliği'nin açıklamasından memnun değil
Mısır Süveyş Kanalı'nın kapanmasına yol açan gemiyi alıkoyacak
Mısır Süveyş Kanalı'nın kapanmasına yol açan gemiyi alıkoyacak
GAÜ sponsorluğunda çekimleri KKTC’de gerçekleşen “Bir Zamanlar Kıbrıs” bu akşam TRT 1’de
GAÜ sponsorluğunda çekimleri KKTC’de gerçekleşen “Bir Zamanlar Kıbrıs” bu akşam TRT 1’de
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yazılı açıklama yaptı
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yazılı açıklama yaptı
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği “medya başarı ödülleri” için başvuru kabul ediyor
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği “medya başarı ödülleri” için başvuru kabul ediyor
İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi , “Bulaşıcı Hastalıklar (değişiklik) Yasa Tasarısı”nı  onayladı
İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi , “Bulaşıcı Hastalıklar (değişiklik) Yasa Tasarısı”nı  onayladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim