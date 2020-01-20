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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: “AKOS işlem sayısı 1500 sınırını geçti”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Araç Kayıt Otomasyon Sistemi’nin (AKOS) devreye girdiği günden bugüne kadar bin 500’den fazla işlem yapıldığını bildirdi. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: “AKOS işlem sayısı 1500 sınırını geçti”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Araç Kayıt Otomasyon Sistemi’nin (AKOS) devreye girdiği günden bugüne kadar bin 500’den fazla işlem yapıldığını bildirdi. 

20 Ocak 2020 Pazartesi 14:08
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: “AKOS işlem sayısı 1500 sınırını geçti”

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 6 Ocak’ta devreye giren sistem çerçevesinde bugüne kadar geçen 15 günlük süre zarfında internet üzerinden yapılan işlem sayısı bin 500 sınırını geçti. 
Sistemin oturmasıyla birlikte bu işlem hacminin artması ve yapılacak işlemlerin daha fazla oranlarda sanal ortama kaymasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Maliye Bakanlığı ile yürüttüğümüz ortak çalışmalar çerçevesinde, seyrüsefer işlemlerini internet üzerinden (online) yaptıran vatandaşlarımıza ek yüzde beş (%5) ek indirim uygulaması da yakında hayata geçirilecektir. 

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Bu uygulamanın yanı sıra araç satış galerilerinin kendi kodlarıyla oluşturulacak portal üzerinden online araç kaydı yapabilecekleri sistem ile ilgili çalışma, yakın zamanda hayata geçirilecektir. 
Şubat ayı itibarıyla ihale süreci başlatılacak araç muayene istasyonlarının, randevu dahil tüm işlemlerinin yapılabileceği, ayrıca seyrüsefer ve sigorta gibi işlemlerin de takip edilip yapılabileceği bir cep telefonu uygulamasını da hayata geçirme çalışmaları da tamamlanma seviyesine ulaşmıştır.”
 

Son Güncelleme: 20.01.2020 17:13
Anahtar Kelimeler:
KKTC Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanlığıAKOSAraç Kayıt Otomasyon Sistemi
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