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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay personeliyle tanıştı

Göreve yeni atanan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bugün bakanlık binasında görev yapan personel ile tanışarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 15:00
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay personeliyle tanıştı
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlık personelinin yanı sıra bakanlık binasında bulunan Trafik Dairesi, Planlama ve İnşaat Dairesi ve Meteoroloji Dairesi personeli ile tanışıp kısa süre sohbet eden Bakan Canaltay, “Önümüzde uygulama bekleyen önemli projeler var. Bakanlık çalışanlarımız ve dairelerdeki personelimizin ülke için konulan hedeflere ulaşılmasında koyacakları katkı oldukça önemlidir. Bugüne kadar özverili bir şekilde halka hizmet veren çalışanlarımızın, bundan sonra de aynı özveriyle hizmet vermeye devam edeceğine olan inancım tamdır. Şimdiden kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, önümüzdeki günlerde bakanlığa bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi, Karayolları Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi, Sivil Havacılık Dairesi, Limanlar Dairesi ile Posta Dairesi ve dairelerin ilçelerdeki şubelerini de ziyaret ederek oradaki personel ile tanışacak.

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Son Güncelleme: 24.02.2021 15:57
Anahtar Kelimeler:
Resmiye Canaltay
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