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Başsavcılık, Bulut Akacan’ın iddialarına ilişkin açıklamada bulundu

01 Şubat 2022 Salı 16:45
Başsavcılık, Bulut Akacan’ın iddialarına ilişkin açıklamada bulundu

“BULUT AKACAN, BAŞSAVCI’NIN MAKAMINA ÇAĞRILMADIĞI GİBİ, HERHANGİ BİR YER VEYA ZAMANDA BAŞSAVCILIK TARAFINDAN ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMESİ HUSUSUNDA DA ZORLANMAMIŞTIR”
Başsavcılık, Bulut Akacan’ın dün Facebook hesabından yayımladığı ve bugün medyada yer bulan iddialarına ilişkin açıklamada bulunarak, Akacan’ın şikâyetinden vazgeçmiş olmasının tamamen kendi iradesi ile gerçekleştiğini belirtti.

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Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, “Bulut Akacan, Başsavcı’nın makamına çağrılmadığı gibi, herhangi bir yer veya zamanda Başsavcılık tarafından şikayetini geri çekmesi hususunda da zorlanmamıştır” ifadeleri kullanıldı. 
Açıklamada, ilgili süreç şu şekilde aktarıldı: 
“Bulut Akacan’ın avukatı KKTC Başsavcılığına 27/05/2020 tarihli dilekçe ile müvekkili Bulut Akacan’ın müşteki konumunda bulunduğu mesele ile ilgili olarak sanık konumunda olan, Serhat Ulucan, Melik Fırat Ulucan ve Levent Ulucan aleyhine Girne Kaza Mahkemesi’nde ikame edilen 8670/2019 sayılı davaya ilişkin olarak sanıklar aleyhindeki şikayetini geri çektiğini ve aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını beyan etmiştir. Bu dilekçe ekinde ise Bulut Akacan tarafından 24/02/2020 tarihinde imza edilen ve bu kişiler aleyhindeki şikayetin geri çekildiğini beyan eden tasdikli Beyanname yer almıştır. Ayrıca 25/06/2020 tarihinde Girne Kaza Mahkemesi’nde başka bir dava dolayısıyla sanık olarak hazır bulunan Bulut Akacan, avukatının da hazır bulunduğu bir esnada kendi talebine uygun olarak bir ek ifade verip bu kişiler aleyhine şikayeti olmadığını, ilgili davanın geri çekilmesi hususunda hiç kimseden bir şikayeti veya itirazı olmadığını beyan etmiştir”

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Son Güncelleme: 01.02.2022 17:58
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