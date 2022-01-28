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Başçeri, Yenierenköy’de Büyükelçilik koordinasyonundaki çalışmaları yerinde inceledi

28 Ocak 2022 Cuma 14:15
Başçeri, Yenierenköy’de Büyükelçilik koordinasyonundaki çalışmaları yerinde inceledi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, büyükelçilik koordinasyonundaki çalışmaları inceleme kapsamında İTÜ-KKTC Yenierenköy Yerleşkesi’ni ve Karpaz Tütün Kooperatifi’ni ziyaret etti.

KEİ Ofisi’nden verilen bilgiye göre İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ), KKTC’de yükseköğrenim kalite ve kapasitesiyle öğrenci sayısını artırma hedefi doğrultusunda kurmayı öngördüğü ikinci yerleşke Yenierenköy Yerleşkesi’nin, projelendirme aşamalarının ardından başlayan tel çit çekme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükelçi Başçeri’ye İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında her alanda mevcut iş birliği ve dayanışma çerçevesinde düzenlenen protokol kapsamında hayat bulan İTÜ-KKTC Yenierenköy Yerleşkesi’nin haritalandırma, jeolojik zemin etüdü çalışmaları, stratejik ve kentsel planlama projeleri tamamlandı.

Arazide bulunan ağaçların korunması prensibi ile planlanan yerleşkede, başlangıçta rektörlük binası, idari birimler, öğrenci merkezi, kafeterya, çarşı, misafirhane ve 1. etap altyapı proje çalışmalarının başlatılması hedefleniyor. Yaklaşık 7 bin öğrenci kapasiteli olması planlanan Yenierenköy Yerleşkesi’nin ana kampüs olması planlanıyor.

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BAŞÇERİ, KARPAZ TÜTÜN KOOPERATİFİ’Nİ DE ZİYARET ETTİ

Büyükelçi Başçeri, Karpaz bölgesinde faaliyet gösteren, Karpaz köylülerinin kurduğu Tütün Kooperatifi’ne ait fabrikanın çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları da inceledi.

Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ Ofisi koordinasyonunda ilerleyen çalışmalarda TİKA, kooperatif üyelerinin iş gücünü hafifletme amacıyla 12 tütün dizme makinası aldı, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi ve Yenierenköy Belediyesi ise mevcut binanın tadilat işlerini yüklendi. 

Yetiştirdikleri Sarı Yaprak İsli Pipo Tütünü’nü yurt dışına pazarlayan Karpaz Tütün Kooperatifi üyelerinin faaliyetlerini yakından takip eden Büyükelçi Başçeri, bölgedeki kadınların ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayata girmelerine yönelik proje ve adımları KEİ Ofisi tarafından desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

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Son Güncelleme: 28.01.2022 14:21
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