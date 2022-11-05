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Başbakanlık'ta imzalar atıldı!

05 Kasım 2022 Cumartesi 10:51
Başbakanlık'ta imzalar atıldı!

Başbakanlık himayesinde kurum menfaatleri ve çalışanın haklarının iyileştirilmesi için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Başbakanlık şeref salonunda gerçekleşen toplu iş sözleşmesi imza töreninde, Başbakan Ünal Üstel, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, Kıb-Tek Yönetim kurulu As Başkanı Attila Deva, El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu ve Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yer aldı.

Başbakan Ünal Üstel, Kıb-Tek’in ülkenin kalbi olduğunu ve enerjide sıkıntı yaşanmaması için çalışanlarla birlikte hükümetin de katkı koyarak Kurumun bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.  

Kurumda çalışanların emeklerinin karşılığını alması için çaba gösterdiklerini anlatan Üstel, “Mevcut olan ve geçmişten gelen ve uzun süre askıda kalan birikmiş sorunları çözmek için sendikacı arkadaşlar ile iyi niyet ortaya koyarak ülkenin geleceğini daha güzel şekillendirmek için bir masa etrafında buluştuk. Gelinen noktada iki tarafın niyeti uzlaşı olduğu için bu uzlaşı kültürü içerisinde Kıb-Tek’i bulunduğu yerden daha iyi noktaya getirmek için bugün bir toplu iş sözleşmesine imza koyuyoruz” dedi.
Atılan imzanın ülkemizdeki insanımızın daha rahat ve ferah yaşama kavuşturulması için olduğunu kaydeden Başbakan Üstel, gelinen noktanın dünyada enerjinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.  
Hükümet olarak göreve geldikleri günden beridir sorunları birer birer masaya yatırarak çözdüklerini anımsatan Ünal Üstel, “Bugün de ülkenin kalbi olan Kıb-Tek çalışanlarının geçmişten gelen sorunlarını bu imza ile çözdük. Bu çalışmayı yapan Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve müdürü ile sendikacılara hayırlı olmasını dilerim. İlerde daha güzel bir Kıb-Tek için birlikte çalışacağız” dedi.
 
Çağlayan Cesurer: “Başka Kıb-Tek yoktur”
 
El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, yönetim arasında bir çalışma yaptıklarını, bu çalışmanın iş barışının korunması ve çalışanların eksik olan iş güvenliği ile ilgili düzenlemeleri içerdiğini söyledi. Kurumun mevcut  sorunlarının bugün ortaya çıkan sorunlar olmadığını anlatan Cesurer, sorunları Kıb-tek yönetim kurulu ile önümüzdeki süreçte çözmeye devam edeceklerini belirtti.
Dönem dönem gerilimler olsa da amaç ve hedefin bir olduğunu ifade eden Cesurer, karşılıklı oturulup konuşulduğu zaman sorunların çözülebileceğinin görüldüğünü kaydederek, “Başka Kıb-tek yoktur. Bu ülkenin olmazsa olmazı enerji konusunda hep birlikte hareket edip sorunları çok hızlı bir şekilde çözeceğiz” dedi.
Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hedefin sorunları birlikte çözmek olduğunu ifade ederek çalışanların refahının yanında topluma daha temiz, daha ucuz ve daha verimli enerji vermenin de önemine değindi.
Bıçaklı, toplu iş sözleşmenin imza noktasına gelmesinde emeği olan her iki tarafı kutlayarak, toplu iş sözleşmesinin çalışanlara ve halka hayırlı olmasını diledi.

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