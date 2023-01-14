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Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük′ü 39′uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

14 Ocak 2023 Cumartesi 16:22
Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük′ü 39′uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri, bir halk adamı, bir doktor, bir gazeteci, bir politikacı ve her şeyden önemlisi Atatürkçü, çağdaş, özgürlükçü Dr. Fazıl Küçük′ü 39′uncu ölüm yıl dönümünde bir kez daha saygı, özlem ve minnetle andıklarını söyledi.  

Başbakan Ünal Üstel Küçük’ün 39. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Dr. Fazıl Küçük'ün Kıbrıs Türk Toplumu’nun varoluşu için vermiş olduğu mücadelesi, Kıbrıs'ta tarihin akışını değiştirir ve Kıbrıs Türk Halkının kaderine yön verir nitelikteydi. 

O yıllarda Kıbrıs Türklerini topyekun yok etmek ve adayı Yunanistan’a bağlamak amacıyla başlatılan Rum saldırıları ile Kıbrıs Türkleri itilip kakılmakta, hakları gasp edilmekte, yoksulluk, ezilmişlik ve umutsuzluklarla dolu karanlık bir dönem yaşamaktaydı.

Dr. Fazıl Küçük, en zor, en umutsuz günlerin yaşandığı bir dönemde köy köy gezerek örgütlenmenin, kararlılıkla mücadele etmenin gerekliliğini halkına anlatmayı, halkını en iyi şekilde yönlendirerek harekete geçirmeyi başaran bir önder olmuştur. Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs'ın yetiştirdiği en değerli kişiliklerden biridir.

Kıbrıs Türk halkının içinden çıkan, halkını çok iyi tanıyan, ilk nefesinden son nefesine kadar halkı için var olan unutulmaz bir liderdir. Hayatını Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ve güvencesi uğruna adamış ve zor mücadele yıllarındaki sıkıntıları cesareti ve inancı ile aşarak Kıbrıs Türküne ilham ve güç vermiştir.

O’nun ilkeleri, idealleri ve o dönemde vermiş olduğu mücadeledeki kararlılığı bizlere bıraktığı en büyük manevi mirasıdır. 'Türkiye için hayati olduğu kadar şeref ve haysiyet meselesi olan Kıbrıs davası, Türkiyesiz hiçbir zaman halledilemez ve edilemeyecektir.' sözleriyle Kıbrıs sorununun Türkiyesiz çözülemeyeceğini ifade eden Dr. Küçük`ün ideolojisi halen bugün yolumuza yön vermektedir.

Bu anlamlı günü idrak ederken, Dr. Küçük’ün Devletimizi yüceltmek uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak vermiş olduğu hizmetleri asla unutmayacağımızı unutturmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, onun yüce hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Aziz ruhu şad olsun.”

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