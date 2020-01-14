Başbakan Tatar ziyaretler başlatıyor

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, UBP Parti Meclisi Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için 18 Ocak Cumartesi günü parti adayını saptamak üzere toplanacağı anımsatılarak; UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bir parti heyetinin, toplantı öncesinde partiler ve sivil toplum örgütleri ile yarından itibaren temaslara başlayacağı kaydedildi.

Tatar ve beraberindeki heyet, yarın ilk olarak saat 14.00’te Yeniden Doğuş Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve heyeti ile son siyasi gelişmelerin ele alındığı bir görüşme yapacak.

Başbakan Tatar, saat 15.00’te de Demokrat Parti Lefkoşa İlçe Merkezi binasında DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu başkanlığındaki parti heyeti ile bir araya gelecek.



Ersin Tatar ve heyeti, saat 16.00’da ise TMT Mücahitler Derneği’nde Vedat Çelik başkanlığındaki Milli Varoluş Konseyi ile bir görüşme gerçekleştirecek.Açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar ve UBP heyeti ziyaretlerini önümüzdeki günlerde sürdürecek.