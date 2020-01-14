banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121423
ALTIN
291.893
DOLAR
5.8830
STERLİN
7.6572
EURO
6.5476
Bilinçli kaza yapıp sigortadan para almaya çalıştılar
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Koop-Gaz zam yapmadı
KOOP-GAZ ZAM YAPMADI
İskele’de flaşlı radar paniği!
İSKELE’DE FLAŞLI RADAR PANİĞİ!
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI

Başbakan Tatar ziyaretler başlatıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerini ziyaret edecek.

Başbakan Tatar ziyaretler başlatıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerini ziyaret edecek.

14 Ocak 2020 Salı 14:49
Başbakan Tatar ziyaretler başlatıyor

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, UBP Parti Meclisi Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için 18 Ocak Cumartesi günü parti adayını saptamak üzere toplanacağı anımsatılarak; UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bir parti heyetinin, toplantı öncesinde partiler ve sivil toplum örgütleri ile yarından itibaren temaslara başlayacağı kaydedildi.
Tatar ve beraberindeki heyet, yarın ilk olarak saat 14.00’te Yeniden Doğuş Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve heyeti ile son siyasi gelişmelerin ele alındığı bir görüşme yapacak.
Başbakan Tatar, saat 15.00’te de Demokrat Parti Lefkoşa İlçe Merkezi binasında DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu başkanlığındaki parti heyeti ile bir araya gelecek.

banner317
Ersin Tatar ve heyeti, saat 16.00’da ise TMT Mücahitler Derneği’nde Vedat Çelik başkanlığındaki Milli Varoluş Konseyi ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar ve UBP heyeti ziyaretlerini önümüzdeki günlerde sürdürecek.

 

Son Güncelleme: 14.01.2020 17:53
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarTatar Ziyaretler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Küçük İçin Anma Mesajı Yayımladı
Oğuz, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Küçük İçin Anma Mesajı Yayımladı
Eroğlu, Dr.küçük’ün 36’ncı Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Eroğlu, Dr.küçük’ün 36’ncı Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
KTBK Komutanlığı mesaj yayımladı
KTBK Komutanlığı mesaj yayımladı
Saner, Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı’nın halktan kabul görmediğini söyledi
Saner, Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı’nın halktan kabul görmediğini söyledi
Lavanta bahçeleri oluşturuluyor
Lavanta bahçeleri oluşturuluyor
Dr. Tomgüsehan’ın “sırlar Adası” Kitabının Tanıtımı Yarın Gazimağusa’da Yapılacak
Dr. Tomgüsehan’ın “sırlar Adası” Kitabının Tanıtımı Yarın Gazimağusa’da Yapılacak
Tbdd’den Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü İçin Mesaj…
Tbdd’den Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü İçin Mesaj…
İnönü kavşağında kaza: 4’ü çocuk 7 yaralı
İnönü kavşağında kaza: 4’ü çocuk 7 yaralı
Akıncı: “Ortaya çıkan bu ciddi sorun bir an önce sona erdirilmeli”
Akıncı: “Ortaya çıkan bu ciddi sorun bir an önce sona erdirilmeli”
Yine İnönü kavşağı yine kaza!
Yine İnönü kavşağı yine kaza!

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim