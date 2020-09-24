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Başbakan Tatar: “Hedefimiz güçlü bir ekonomik yapı kurmak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, güçlü bir devletin ancak ve ancak güçlü, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıyla mümkün olduğunun bilincinde olduklarını belirtti. Tatar, “Bizim net hedefimiz güçlü bir ekonomik yapıyı kurmaktır. Türkiye de bu hedefimizi destekliyor. Önümüzdeki dönemde izlenecek politikalarla bu sağlanacaktır. Ezberleri bozacağız” dedi.

24 Eylül 2020 Perşembe 14:50
Başbakan Tatar: “Hedefimiz güçlü bir ekonomik yapı kurmak”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, güçlü bir devletin ancak ve ancak güçlü, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıyla mümkün olduğunun bilincinde olduklarını belirtti. Tatar, “Bizim net hedefimiz güçlü bir ekonomik yapıyı kurmaktır. Türkiye de bu hedefimizi destekliyor. Önümüzdeki dönemde izlenecek politikalarla bu sağlanacaktır. Ezberleri bozacağız” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa ziyareti çerçevesinde sanayi bölgesine gitti ve DAÜ PER-SEN yöneticileriyle bir araya geldi.

Pandemi sürecinin er ya da geç geride kalacağını, Kıbrıs Türk halkının doğru karar vermesi halinde parlak bir geleceğin beklediğini ifade eden Başbakan Ersin Tatar şöyle konuştu:

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“ Türkiye giderek güçlenmektedir Karadeniz’den sonra kuvvetle muhtemeldir ki, Doğru Akdeniz’de yani Mavi Vatan’da da gaz ve petrol bulunacaktır. Türkiye artık federal çözümü görüşmeyeceğini, Rumların bir anlaşma için şart koştuğu garantörlük hakkının sıfırlanmasını asla kabul etmeyeceğini ortaya koymuştur. Böyle bir durumda hala Kıbrıs Türk halkına federal çözüm mümkünmüş gibi konuşma yapmak boşuna uğraştır. Bizim yolumuz artık egemen eşitlik temelinde 2 devletli çözüm yoludur. Proaktif olmaktır. Maraş’ı açmaktır. Ekonomimizi önce salgının etkilerinden kurtarmak sonra güçlendirmektir. Biz halkımızın her kesimine hizmet için varız. Esnafın, tüccarın, sanayicinin, çalışanın sorunlarının çözümü için varız. Yeni bir geleceğe yürüyoruz. Ezberleri bozacağız. Doğru kararı verecek,  geleceğin parlak olmasını sağlayacağız ”.

Başbakan Ersin Tatar, DAÜ PER-SEN’le görüşmesinde de DAÜ’yü ülkeye ve Gazimağusa’ya UBP’nin kazandırdığını söyledi ve her zaman DAÜ ile Gazimağusa halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.


 

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Son Güncelleme: 24.09.2020 15:14
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
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