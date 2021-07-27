Başbakan Saner, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şubesi heyetini kabul etti

Saner kabulde yaptığı konuşmada, “Mavi vatan diye addettiğimiz karadaki ve özellikle denizde ve havadaki alanlardaki yetkilerimizin de Türk ulusunun hak ve çıkarlarının korunması için de hükümet olarak elimizden gelen her türlü imkanı seferber ettiğimizi ve Anavatanla birlikte hareket ettiğimizi de bu vesile ile bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Başbakan Ersan Saner, KKTC ile Türkiye’nin birlikte hareket ettiğini söyleyerek, “Biz buna üç devlet tek millet diyoruz, Azerbaycan’ı da unutmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Saner, 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra Kıbrıslı Türklerin özgürlüğü tanıdığını dile getirerek, 1974’ten bugüne Anavatan Türkiye sayesinde çok yol kat edildiğini, çok daha güçlü bir KKTC yaratmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

20 Temmuz’un özgürlüğe kavuşulmasının 47’nci yılı olduğunu ama Kıbrıs konusunun 1963 yılından beri devam ettiğini söyleyen Saner, Kıbrıs Rum kesiminin 1964 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal ettiğini, Anavatan Türkiye’nin de Kıbrıs Cumhuriyetinin kendisine verdiği garantörlük hakkını kullanarak adada bulunduğunu belirtti.

Saner, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Saner, heyeti KKTC’de görmekten onur duyduklarını da söyledi.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şubesi Başkanı Halil İbrahim Soysal ise, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutladı.

KKTC ile işbirliğini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Soysal, KKTC’deki temaslarına değindi.