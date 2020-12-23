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Başbakan Saner Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oktay ile bir araya geldi

23 Aralık 2020 Çarşamba 16:43
Başbakan Saner Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oktay ile bir araya geldi
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BAŞBAKAN SANER TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE OKTAY İLE BİR ARAYA GELDİ

SANER TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY İLE BİR ARAYA GELDİ 
OKTAY SANER'İ KÜLLİYE GİRİŞİNDE KARŞILADI 
Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...Başbakan Ersan Saner, burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. 

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Oktay, Başbakan Saner'i Külliyenin girişinde karşıladı. Saner ile Oktay, karşılamanın ardından heyetle birlikte görüşmeye geçti. 
Başbakan Saner ile Fuat Oktay'ın görüşmesine, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı. 
Görüşmede, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı. 
Görüşme sonrası Türkiye saatiyle saat 18.00'de ortak basın açıklaması yapılacak. 

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Başbakan Ersan SanerTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı KülliyesiTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayBaşbakan YardımcısıEkonomi Ve Enerji Bakanı Erhan ArıklıTurizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu
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